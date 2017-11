„Žádné zadání od režiséra jsem neměl, prostě jsem tu hudbu vymyslel,“ vysvětlil Ostrouchov. Hřebejk byl prý spokojen a nic mu „na hlavu nehodil“.

Film se odehrává v roce 1959, ale hudba se vůbec nesnaží ilustrovat tuto éru. „Je nezávislá na době, jde o trilogii, tak jsem se snažil navázat na hudbu těch předchozích filmů, hledám jen nový tvar. V prvním filmu to byla taková tradičnější hudba, v Dezertérovi trochu extravagantnější, tady je to trochu do jazzu, ale víceméně je to stejná hudba, stejná témata,“ uvedl.

„Podílela se na tom jazzová kapela, trumpetista Juraj Bartoš, pianista Jiří Levíček či basista Jiří Slavík. Je to kombinace kapely a velkého orchestru,“ dodal.

Retro komedii Nápadník z trilogie Zahradnictví natočil Jan Hřebejk podle scénáře Petra Jarchovského. Premiéru má 16. listopadu. Odehrává se koncem 50. let a s tragikomickým nádechem vykresluje střet mezi válečnou a poválečnou generací. Studentka Daniela si o prázdninách najde lásku, ale tatínkovi se nápadník vůbec nelíbí a snaží se vztahu různě bránit.

Hlavní role mají Anna Fialová, Ivan Lupták, Aňa Geislerová, Martin Finger, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, David Novotný a Lenka Krobotová.