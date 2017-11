„V mezičase jsem vydávala singly, došlo i na nějaké spolupráce a byla jsem v Americe, kde jsem nahrála spoustu skladeb. Uzavřela jsem také spolupráci s největším japonským vydavatelstvím, díky kterému ty skladby vyjdou a propagují se v Asii, a samozřejmě jsem koncertovala. Potom jsem si řekla, že mám náladu natočit album ve stylu r’n’b a se svými oblíbenými coververzemi. A to jsem udělala,“ řekla Bagárová Právu při setkání v pražské kavárně Lucerna.

Dodala, že se ve svém hudebním životě neřídí tím, co je v módě a co by se od ní jako zpěvačky očekávalo, ale naslouchá hlasu svého srdce.

FOTO: Pavla Hartmanová

„K natáčení v Americe jsem se dostala řízením osudu. Kromě toho, že tam vznikla řada písniček, jsem se mohla pohybovat mezi skutečnými profesionály a sledovat, jak svou práci dělají oni. Bylo to pro mě velmi přínosné. Nahrávala jsem ve skvěle vybavených studiích s lidmi, kteří jsou pro svou práci nadšeni, jsou perfekcionisté a vždy pozitivně naladěni. Později jsem točila také v Rumunsku, ve Španělsku a Švédsku. Ze skladeb, jež vznikly v zahraničí, zatím vyšla jedna – Little Piece of Heaven. Na novém albu není, vydali jsme ji na konci prázdnin jako samostatný singl,“ rozvinula své aktivity z minulých měsíců Bagárová.

Hudební vkus se jí prý při pracovních zahraničních cestách nezměnil. Od mládí miluje jazz, později k němu přidala r’n’b a funky. „Vždycky jsem poslouchala ze svého pohledu kvalitní hudbu, ta komerční a prvoplánová mě moc neoslovovala,“ podotkla.

Kvalitu se snažila dostat i na album Flashback. Při natáčení kladly ona a její tvůrčí tým důraz na dokonalost pěveckého projevu tak, aby se v něm odhalily všechny odstíny jejího pozoruhodného hlasu. „Je to album, které přináší pohodu. Není na něm nic, co by posluchače vyvedlo z míry, a nabízí písničky, za kterými si stojím. Ať už jde o ty původní, anebo coververze,“ usmála se. „Název Flashback jsem zvolila proto, že jsem se takto vrátila i ke skladbám, které mě doprovázely odmalička.“ Na příští rok prý chystá další album a prý na něm možná leckoho překvapí. Zatímco na novince je pouze jediný český text, a to coververze písničky Nebezpečné známosti od Leony Machálkové, na připravovaném by jich mělo být mnohem víc. Nadto se do tvorby Bagárová zapojí i jako autorka.

FOTO: Pavla Hartmanová

„Jednu písničku už jsem napsala. Zatím nevyšla, ale myslím si, že se za čas objeví,“ řekla.

V současné době si ve volných chvílích nejvíce pouští r’n’b devadesátých let, stejně tak některé legendární představitele toho stylu, například Stevieho Wondera. „Mrzí mě, že se taková hudba u nás moc nedělá, že se jí naši umělci příliš nevěnují. I proto jsem nahrála album Flashback. Možná budu jedna z těch, které se u českých posluchačů podaří zájem o r’n’b posílit. Pokud vím, tak třeba na Slovensku ta muzika prostor dostala a spousta posluchačů ji vyhledává,“ uzavřela povídání.