Vánoční film Přání k mání představuje trailer

Rodinný vánoční film Přání k mání režiséra Víta Karase vstoupí do českých kin během prvního adventního týdne. Hlavním hrdinou je teenager Albert, kterému kouzelný dědeček slíbil splnit jedno přání. Albert ale neví, jak s ním vlastně naložit, aby to stálo za to.