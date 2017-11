V roce 1970 zformovali hudebníci z různých afrických národů první sestavu Orchestra Baobab a získali si velkou popularitu kombinací tradičních západoafrických stylů a kubánského sonu. Vydali dvacet desek, odehráli stovky koncertů. Charakteristický zvuk souboru určují především houpavý rytmus, perkuse, kytary a saxofon. Inspirovali se u senegalských bubeníků, ale i v Togu nebo Maroku. Nejslavnější deskou je dnes Pirates Choice.

Koncem osmdesátých let ovládl hitparády spíš mbalax odvozený od funku a orchestr se rozpadl. Většina muzikantů však pokračovala dál s jinými kapelami a v roce 2001 bylo možné kapelu obnovit na naléhání slavného zpěváka Youssou N’Doura.

V roce 2002 Orchestra Baobab vydal desku Specialist in All Styles, kterou produkoval právě Youssou N’Dour a hostovala na ní také kultovní postava kubánské scény Ibrahim Ferrer z Buena Vista Social Clubu.

S úspěchem se setkala i deska Made in Dakar z roku 2007 a dvojalbum La Belle Epoque z roku 2009, které shrnulo nevydané nahrávky ze sedmdesátých let. Letos vyšel Tribute To Ndiouga Dieng.