Trefnost kresleného humoru je odzbrojující

Českobudějovická Galerie Hrozen připravila výstavu Český kreslený humor od 60. let po současnost. Reprezentativní výběr toho nejlepšího, co v této oblasti vzniklo, lze vidět do 10. listopadu. Díla představených kreslířů provázela několik generací lidí.