Už ve 13.00 začíná studentská akce na Národní třídě a náměstí Václava Havla. Korzo Národní s mottem Díky, že můžem! má být pouliční slavností a poděkováním účastníkům listopadových událostí let 1939 i 1989.

Zahrají třeba Kieslowski, Klara & The Pop, Jiří Schmitzer, Buty a další. Následuje projekce dokumentu Olgy Sommerové Studentské revolty, venkovní výstava Události listopadové nebo Obývák Václava Havla, kde se budou číst ukázky z jeho děl.

Ve 13.30 vyrazí z náměstí Republiky satirický karnevalový průvod s tématem „Toto není kachna!“ věnující se aktuálnímu tématu dezinformací a nedostatku kritického myšlení.

Klára Vytisková

FOTO: David Peltán

Koncert pro budoucnost se koná přímo „pod koněm” na Václavském náměstí od 16.30. Na pódiu se budou střídat hudebníci s různými osobnostmi, které krátce promluví o 17. listopadu a naší budoucnosti.

Účast přislíbili Laco Déczi, Lenka Dusilová a Baromantika, Emma Smetana, The Plastic People of the Universe, Zrní, Jaroslav Uhlíř, Vladimír Merta, Jakub Ondra, Švihadlo, Cocoman, Tomáš Sedláček, Petr Pithart, Jáchym Topol, Karel Janeček a další.

Večer se pak budou v Národním divadle rozdávat Ceny Paměti národa 2017.

„V Národním divadle poděkujeme lidem, kteří se zachovali statečně při konfliktu s totalitní mocí a později vyprávěli své životní příběhy pro sbírku Paměť národa. Během večera vzdáme hold čtyřem statečným lidem a seznámíme širokou veřejnost s jejich příběhy. Ocenění předává společnost Post Bellum každoročně už od roku 2010. Vždy 17. listopadu v přímém přenosu České a Slovenské televize a Českého rozhlasu Plus. Přímý přenos i letos začíná ve 20 hod,” uvedla za pořadatele Tereza Kunová.