Gregory Porter: Nat King Cole & Me





FOTO: Universal Music

Jeden z nejúspěšnějších jazzových umělců své generace, majitel Grammy Gregory Porter, vydal nové album Nat King Cole & Me. Jedná se o hluboce osobní poctu legendárnímu jazzovému zpěvákovi Natu King Coleovi, který zažehnul Porterovu lásku k hudbě a jehož neobvyklým stylem tak nádherným k poslechu se prý nedá neinspirovat.

Hollywood Undead: Five





FOTO: BMG

I u nás velmi populární kalifornská kapela Hollywood Undead vydala své páté studiové album. Pokračuje na něm v ranku rap metalu, který posiluje o výrazně melodické a zpěvné pasáže při gradacích písní.

František Černý: Franta 2017





FOTO: Warner Music

K šedesátým narozeninám si nadělil zpěvák a kytarista František Černý sólové album. Tento pilíř kapely Čechomor na něm pracoval se svými přáteli a nahrál počin, který je svobodný, příjemný a radostný.

Kelly Clarkson: Meaning Of Life





FOTO: Atlantic

Osmé studiové album americké zpěvačky Kelly Clarkson nabízí životadárné písničky z popového hájemství tak, jak je ona sama cítí. Výrazné jsou její interpretace, barva hlasu a procítěný výraz, které svým skladbám vetkla.

Dasha: Konečně





FOTO: Supraphon

Za názvem Konečně nehledejme nic jiného než konstatování, že vydat profilové album trvalo české zpěvačce říkající si Dasha řadu let. Nabízí příjemné popové melodie, kterým vévodí její jistá interpretace.

Stereophonics: Scream Above the Sounds





FOTO: Parlophone

Etablovaná velšská rocková kapela Stereophonics prožila sice své nejsilnější období v devadesátých letech, nicméně na scéně se pohybuje s noblesou dosud. Nové album prozrazuje, že jí nechybí autorská erudice a bravurní interpretace.

Weezer: Pacific Daydream





FOTO: Atlantic

Američtí Weezer jsou dnes již v podstatě rockoví veteráni. Novinka je jejich jedenácté studiové album. Kapela na něm zúročuje své zkušenosti a korunuje svůj rockový sound s nádechem tzv. alternativních směrování a motivů.

Philip Selway: Let Me Go





FOTO: Belta Union

Fanoušky skupiny Radiohead bude jistě zajímat novinka bubeníka Philipa Selwaya. Na CD a vinylu vydal své třetí sólové album Let Me Go. Nahrávka obsahující čtrnáct písní, je zároveň soundtrackem stejnojmenného filmu režisérky Polly Steeleové.