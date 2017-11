Na novém albu Give More Love se v tomto ohledu nic nezměnilo. Ringo Starr vydal novou desku po dvou letech a jejím prostřednictvím představuje písničky, jež jsou sice příjemné, nicméně v ranku jeho tvůrčího pole působnosti poněkud tuctové a snadno zaměnitelné.

Jelikož si k nahrávání i samotnému skládání pozval řadu znamenitých hostů (Steve Lukather, Joe Walsh, Peter Frampton, Dave Stewart, Jeff Lynne a další), lze kolekci vnímat spíše jako výsledek posezení starých přátel, ze kterého vzešlo několik nových písniček.

Obal nového alba

FOTO: Universal Music, Právo

Deska začíná chytlavou, po zvukové stránce skoro až garážovou We’re on the Road Again, po které následuje ve svém nitru kouzelně svobodomyslná Laughable. Pak ale jako když utne a skladby najednou začnou postrádat nápad a tah. Klávesový motiv v Show Me The Way, bluesová chuť písničky Speed of Sound nebo countryová Standing Still zřejmě potěší nejenom fanoušky Ringo Starra, v dalších momentech se už toho však tolik neděje.

Vokální party na albu jsou sterilní a svou atmosférou hledí do období šedesátých let, namísto aby přijaly větší živelnost, kterou lze dnes ve studiích při nahrávání dosáhnout. Celkově to pak vypadá, jako by Ringo Starr nerespektoval skutečnost, že hudba vyspěla a dostala se po produkční či zvukové stránce k mnohem zajímavějším možnostem.

Give More Love je i proto jenom další album na sólové dráze slavného bubeníka. A také další jeho album, na které se brzy zapomene.

Ringo Starr: Give More Love Universal Music, 38:16

Celkové hodnocení: 55 %