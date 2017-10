Za padesát let kariéry prožil Michal Prokop několik zásadních zvratů, jeho kapela dokonce na čas zanikla.

„Úplně nejzásadnější bylo naše vystoupení na 1. Československém beatovém festivalu v prosinci 1967 ve Velkém sále Lucerny. Byly tam tehdy všechny špičky československého bigbítu a já byl vyhlášen nejlepším zpěvákem, což pro mě byl vstup do takzvané první ligy a současně zahájení profesionální kariéry. Taky jsme tam dostali první nabídky do nahrávacího studia. Druhým klíčovým okamžikem pro mě bylo obnovení kapely v roce 1979 a pozdější vznik tvůrčího týmu, který pak v roce 1983 vydal úspěšné album Kolej Yesterday. A třetím pak návrat na scénu v roce 2006,“ shrnul zpěvák.

Na vánočním koncertě se skupina vrátí k úplným kořenům, k prvnímu album Blues In Soul z roku 1968, které dalo letošnímu programu název. Michal Prokop a Framus Five proto přislíbili v rámci večera odehrát i několik písní, s nimiž vystupovali ve svých začátcích, a na pódiu je doprovodí například Josef „Saxofon Joe“ Kučera, v Německu několik desetiletí žijící bývalý člen Framusu Five a skvělý bluesový saxofonista a flétnista.

„Letos nově zavádíme kategorii exkluzivních dvou řad k sezení s nejlepším výhledem a zvukem. Framus Five slaví padesát let, takže prvních padesát zájemců zájemců o čtvrtou a pátou řadu dostane k nákupu vstupenek na webu Ticketpro kompletní diskografii, tj. 2 CD boxy Pořád to platí 1968-1989 a Už je to napořád 2000-2012 s věnováním od Michala Prokopa,“ upřesnil za pořadatele David Gaydečka.