Imodium je momentálně na turné k albu. Ve čtvrtek 26. října hrálo v pražském klubu Rock Café, který dokázalo vůbec poprvé ve své historii vyprodat. A protože desku křtí na všech zastávkách turné, stalo se tak i tam.

„Ukázalo se, že když kapela na všem poctivě maká, od propagace koncertu k samotnému výkonu na pódiu, může se dostavit satisfakce v podobě zaplněného klubu,“ řekl v šatně broumovského sálu Střelnice, kde se sobotní koncert odehrál, zpěvák a kytarista Thom. „Prožili jsme si pak euforii, která trvala až do následujícího rána.“

Zpěvák a kytarista Thom jako obvykle. Na pódiu na sto procent.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Na koncert do Rock Café si kapela pozvala několik hostů. Mimo jiné kytaristu a zpěváka Michala Pelanta nebo rapperku Sharkass. S ní odehrála písničku Spirit, druhý singl z nového alba, který fanouškům představila letos v létě a na který byly velice pozitivní reakce.

„V živém provedení té písničky používáme dost podehraných aranží. V Rock Café se nám to celé ale trochu rozsypalo, a tak mě na jejím konci na pódiu Sharkass dloubla loktem do žebra a oznámila mi, že to dáme ještě jednou, akusticky. Stalo se, a z našeho pohledu to bylo skvělé. Přiznali jsme chybu a skladbu jsme nakonec zahráli dobře a zvukově jinak. Sharkass a mně jako zpěváky doprovázel totiž jen náš kytarista Daniel,“ převyprávěl zážitek Thom.

Doplnil i vzpomínku na samotný křest alba, jehož kmotrem byl zpěvák a kytarista kutnohorské kapely Rybičky 48 Kuba Ryba.

Thom s kytarou, kterou přerazil v Rock Café.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

„Křtili jsme šampusem a vodou z broumovského kláštera. S tím nápadem přišel můj táta. Nabral ji ze studny, která je na nádvoří kláštera, a přivezl do Rock Café. Kubovi Rybovi se pak při samotném aktu křtu povedl dvojitý zásah. Nejprve skropil šampaňským paní v první řadě a poté hodil cédéčko mezi lidi tak, že trefil přítelkyni našeho baskytaristy, která má na ten moment v obličeji krvavou památku,“ řekl Thom.

Ještě jedna věc se na čtvrtečním vystoupení v Rock Café stala. „Rozbil jsem kytaru, už při první písničce,“ konstatoval Thom. „Občas mám tendenci ji chytit za tělo a třást s ní. V Rock Café mě to zase popadlo a kytara se při tom nečekaně rozlomila. Naštěstí tak, že ji lze opravit a vrátit do původního stavu. Náš kytarista Daniel, který nástrojům rozumí, mě ubezpečil, že to nebude problém.“

Dva koncerty padly

Na probíhajícím turné, které začalo několik dnů po zářijovém vydání alba, prý značná část diváků nové písničky zná a zpívá je s kapelou.

„Z alba Element jich teď hrajeme šest. Na jaře příštího roku budeme v koncertování pokračovat a program bychom chtěli trochu obměnit. Některé nové skladby odložíme a nahradíme dalšími. No a po půlroce koncertování budeme vědět, které nové písničky naživo dobře fungují,“ prozradil Thom.

Před broumovským koncertem v šatně, zleva zpěvák a kytarista Thom, kytarista Daniel a zpěvák a kytarista kapely Stroy Michal Skořepa.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Z technických důvodů byly dva koncerty turné zrušeny, ty v Táboře a Jindřichově Hradci. Imodium tam za svými fanoušky hodlá ale co nejdříve zajet a svůj set odehrát.

Po obědě v bazénu

Do Broumova přijela kapela už v pátek, den před plánovaným koncertem. „Malovali jsme si to tak, že si v rodném městě odpočineme, ale než jsme se do něho dolopotili, bylo skoro šest hodin večer. Dali jsme si tedy večeři a šli spát. Ale v sobotu po obědě jsme si ve wellnes centru hotelu Veba užili saunování a koupání. Musím říct, že bych si na to snadno stihl. Kdyby to bylo možné před každým koncertem, bylo by to skvělé,“ usmál se Thom.

Imodium je na turné společně se skupinou Stroy. Ta ale v Broumově vystupovala pouze ve dvojici, když celý večer zahájila. Její zpěvák Michal Skořepa pak při setu Imodia zazpíval s Thomem písničky Proud a Klub 27.

Druhá vystoupila broumovská kapela Vivian. V její sestavě jsou mimo jiné dva Thomovi synovci, přičemž Thom momentálně pracuje jako producent a zvukový mistr některých jejích nahrávek.

Když se potom na začátku setu Imodia necelých dvou stovek přítomných diváků zeptal, zda znají písně z nové desky, a odezva byla vlažná, jako by se rozhodl je ty skladby v následujících chvílích naučit, anebo jim je rovnou takříkajíc vtlouci do hlav. Následovala nekompromisní rocková smršť, ve které se neztratily výrazné melodie, upřímné texty a třeba i herní bravura kytaristy Daniela, jehož sóla jsou milovanou součástí koncertů broumovské kapely.

Koncert nadoraz.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Set trval hodinu a deset minut, album Element bylo pokřtěno šampaňským i vodou z broumovského kláštera, a když pak letělo mezi diváky, nikoho nezasáhlo.

Druhý den ráno, když už euforie z poctivého rockového koncertu pohasla, se Broumovem proháněla vichřice. Lámala větve stromů, u hotelu Veba složila autobusovou zastávku a město bylo nějaký čas bez proudu. Mimoděk se při tom nabídla myšlenka, že rocková vichřice, kterou před pár hodinami přineslo městu Imodium, je na rozdíl od přírodního živlu zázračně životadárná.