Graham Masterton:

Krvavé sestry





V domě s pečovatelskou službou někdo ve spánku udusí starší jeptišku. Další sestra je zanedlouho nalezena mrtvá na břehu řeky. Souvisejí tyto hrůzné činy s nálezem dětské čelisti v zahradě kláštera? Katie Maguirová je na stopě padesát let starého tajemství.

Host, přeložila Radka Klimičková, 504 stran, 369 Kč

Martin Švehla:

Mafie v České televizi aneb Jak zprivatizovat ČT





Napínavý románový příběh o tom, co by se stalo, kdyby si někdo usmyslel zprivatizovat Českou televizi. Podařilo by se mu to, nebo ne? Stačí mít peníze a najmout si za ně ty správné lidi? Příběh je sice smyšlený, ale odehrává se v realitě české politiky, byznysu, médií a justice.

Brána, 248 stran, 249 Kč

Kazuo Ishiguro:

Soumrak dne





Pan Stevens byl celý život oddaným a uctivým majordomem na Darlingtonském panství. Jeho pojetí svědomité služby má však za následek hradbu upjatosti, přes kterou si nedovolil projevit city. Když zaměstnavatel prodá své sídlo, pokusí se Stevens zrekapitulovat svůj život.

OneHotBook, CD, mp3, 7:25 hodin, čte Jan Vlasák, 349 Kč

Michal Černík:

Stébla





Soubor čtyřverší a osmiverší ve vázaném a volném verši, která vznikala v průběhu čtyřiceti let. Lyrické výpovědi o přírodě i lidském údělu. V mnoha básních se ozývá autorův varovný a kritický hlas k současnému neutěšenému stavu světa a dnešní doby.

Nakladatelství Kmen, 264 stran, 199 Kč

Lindsey Kelková:

Navždy družičkou





Každou ženu těší být družičkou – kromě Maddie, od níž to ustavičně někdo žádá. Všichni milují svatby – až na Maddiinu nejlepší kamarádku, která se zrovna rozvádí. A všem se líbí, že je Maddie tak vstřícná a poddajná – vlastně to nevyhovuje jen jí samotné...

BB art, přeložila Blažena Kukulišová, 312 stran, 299 Kč

Jiří Tomáš:

Konec Habsburků Čechách





Závěrečná část řady o českých panovnických dynastiích věnovaná Habsburkům. Za 392 let se na českém královském trůnu vystřídalo celkem 18 Habsburků (jen v jediném případě to byla žena). Knihu doplňuje více než stovka dobových ilustrací, rytin a dokumentů.

Nakladatelství Akropolis, 256 stran, 300 Kč

Lucie Kořínková:

František Gellner: Text - obraz - kontext

Osobnost básníka, kreslíře a publicisty Františka Gellnera (1881–1914) nahlížena z literárního a výtvarného hlediska. Rozbor navazuje na nedávno vydaný soubor jeho díla. Vše v souvislosti s dobou, která jeho tvorbu inspirovala i reflektovala.

Akropolis, 516 stran, 399 Kč

Věra Faltová, Dagmar Lhotová, Zdeněk K. Slabý:

Velká kniha kocoura Vavřince





V lednu 2017 bylo kocouru Vavřincovi 50 let a nakladatel se společně s autory rozhod pro reedici souborného vydání nejlepších příběhů Vavřince a jeho přátel.

BB art, 280 stran, 699 Kč

Skottie Young:

Rocket 1: Chlupatý a nebezpečný





Rocket je poslední svého druhu. Nebo si to aspoň myslel. Jenže teď někde venku řádí další mýval Rocket... a pro dva takové není náš vesmír dost velký. Zvláště když je tajemný zabiják vždycky o krok před Rocketem. Náš hrdina a jeho přítel Groot musí odhalit pravdu.

Crew, přeložil Jiří Pavlovský, 130 stran, 329 Kč