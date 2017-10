Hlavními postavami vyšinutého dramatu/thrilleru jsou stárnoucí bohatý chirurg Steven (Colin Farrell) se svou ženou (Nicole Kidmanová) a dětmi. Žije si v luxusní vile, jezdí luxusním vozem a se ženou si užívá ujetý sex. Jediné, co narušuje dokonalý americký sen vousatého Stevena, jsou schůzky s teenagerem, který působí dotěrně.

Téměř celou hodinu se ve filmu nic nestane, doktor si jen povídá s teenagerem a Lanthimos nechá diváka tápat o smyslu této postavy. Není snad chirurg jeho biologickým otcem? Nedluží chlapci něco? Není homosexuál? Nebo má snad něco s jeho matkou? Možné je všechno. Chlapec se chová, jako by chtěl z cizího ženatého muže udělat svého otce, což zjevně není možné.

Až v druhé hodině se dozvíme o tajemné dávné vině a o možnosti mystické pomsty, která je vysvětlitelná jedině magickými silami ze záhrobí. Je „Jelen“ horor, thriller či komedie? Z toho je člověk jelen.

Tenhle teenager asi nebude úplně normální (Barry Keoghan).

FOTO: Film Europe

Nepříjemně řezavé strašidelné zvuky, šedé prostory, kamera a slušné chladné herectví Farrella i Kidmanové vyvolávají atmosféru, která už ale brzy nemá sílu na to, aby diváka odtáhla od procházení zpráv na mobilu. Tedy diváka, který žádá, aby scénář dával smysl v našem pozemském světě.

Co zbývá, je rafinovaně natočená blbina bez obsahu. Absurdní filmy mohou mít kouzlo, pokud jsou svým ujetým způsobem vtipné. Toto ovšem komedie - navzdory tomu, co si myslí Nicole Kidmanová - není. Kdyby tam bylo dost černého humoru, bylo by to báječné, jenže není, nebo se nachází za hranicí, kterou ještě duševně normální člověk může vnímat.

Celkové hodnocení: 50%