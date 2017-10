The Breadwinner vypráví o malé holčičce, která žije pod nadvládou hnutí Tálibán.

“Je to příběh naší doby, kdy rovnoprávnost žen zůstává ústředním a žhavým problémem,“ řekla Angelina Jolie. Snímek podle ní žádá diváka, aby se na svět díval očima 11leté afghánské dívky. „Je jen málo zemí na světě, kde je tak těžké být malou dívkou… nemůžeme opustit Afghánistán a jeho obyvatele.“

Z filmu The Breadwinner

FOTO: Cartoon Saloon

První promítání filmu se podle serveru The Hollywood Reporter setkalo s nadšenými ovacemi a po něm se ještě dlouho diskutovalo. Přišla režisérka Nora Twomeyová, skladatelé hudby Mychael Danna a Jeff Danna i začínající herečka Saara Chaudryová, která namluvila hlavní hrdinku Parvanu.

Angelina Jolie spolupracovala na snímku s GKIDS, newyorským distributorem, jehož filmy už posbíraly pár nominací na Oscara. The Breadwinner vychází z knihy Deborah Ellisové o afghánské dívce, která si ustřihne vlasy a maskuje se jako kluk, aby mohla podporovat svou rodinu, když Tálibán uvězní otce. Samotnou animaci dělala irská společnost Cartoon Saloon, která se specializuje na ruční práci a stála třeba za úspěšnými filmy The Secret of Kells a Song of the Sea.