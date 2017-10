Hrát bude s pětičlennou kapelou New World Sinfonia, se kterou letos natočil živé album Morocco Fantasia, kde se objevuje hodně novějších skladeb jako Misterio z alba The Grande Passion z roku 2000 či Turquoise z jedenáct let staré desky Consequence of Chaos.

Album je laděné hodně do world music a trochu svým pojetím připomíná novější nahrávky Johna McLaughlina.

Zazní zřejmě i některé z písní Astrora Piazzolly, jako je Double Concerto nebo Café 1930. Od Beatles hrává I Will nebo While My Guitar Gently Weeps či She´s Leaving Home.

Na koncertech do repertoáru občas zařazuje nahrávky z raných alb jako je Egyptian Danza z alba Casino z roku 1978 nebo Midnight Tango z o rok starší druhé desky Elegant Gypsy. Občas hraje i některé písně, které hrál s Chickem Coreou, jako Medieval Ouverture.

Al Di Meola se proslavil v polovině sedmdesátých let právě jako člen Coreova elektrického souboru Return To Forever. Známý je i z působení v souborech Rite Of Strings (se Stanleyem Clarkem a Jeanam-Lucem Pontym) a The Guitar Trio (s Johnem McLaughlinem a Paco de Luciou), které nahrálo vynikající živé albu Friday Night in San Francisco.

V posledních letech se Di Meola soustředí na akustickou kytaru.