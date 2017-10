Thriller Ruin chystá studio Mad River Pictures a režie by se měl ujmout Justin Kurzel. Jméno postavy, kterou by měla herečka ztvárnit, zatím není známé. Podle neoficiálních informací serveru The Hollywood Reporter by měl mít hlavní mužskou roli Christian Bale, nic ale zatím není podepsáno.

Pokud ji přijme, hrál by bývalého nacistického kapitána, který se snaží vyrovnat se svou minulostí a svědomí ho donutí pronásledovat a zabíjet bývalé členy SS, žijící ve skrytu v Německu.

Izraelská herečka se také chystá na další díl komiksové Wonder Woman v roce 2018. První díl měl v některých zemích problémy kvůli jejímu původu. Libanon film zakázal. Formální žádost o zákaz filmu podalo ministerstvo obchodu, které zastává dlouhodobě politiku zákazu izraelských produktů. Veškerý export považuje za „nepřátelské pokusy o infiltrování trhu“.