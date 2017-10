V srpnu roku 2015 vydala album Miley Cyrus & Her Dead Petz, na kterém se spojila s Waynem Coynem z kapely The Flaming Lips a za érou provokativní popové dívky zavřela oponu. Byla to neobvyklá, až experimentální deska, která demonstrovala, že Cyrusová dokáže jít k podstatě hudby. Nové album Younger Now bylo tedy očekávané.

Čtyřiadvacetiletá zpěvačka se na něm opět změnila. Vrátila se k popu, ovšem sází na ten živý. Pod jejím spolehlivým, byť ne výjimečným hlasem znějí nástroje v rukou živých muzikantů, přičemž se v soundu desky objevují vedle kytar i smyčce či dechy.

Nové album Younger Now.

FOTO: RCA

Titulní skladba Younger Now evokuje lahodný pop osmdesátých let, I Would Die For You má charakter takzvaného southern rocku, Thinkin’ dýchá aktuálním soulem. Velmi zásadně pak vstoupila do zvuku desky country. V tom duchu se nese především píseň Rainbowland, přičemž zpěvaččiným hostem je v ní countryová hvězda Dolly Partonová.

V nedávném rozhovoru pro magazín Billboard Cyrusová řekla, že v době vydání alba Bangerz „to nebyla ona“. Od minulosti se distancuje i v nových textech. Zpívá o tom, že dávno nestojí na jednom místě, v písni Malibu vzpomíná na dětství a jinde zase kritizuje praktiky šoubyznysu. I z toho je patrné, že dospěla a vyzrála. Je to ale málo. Přes veškerou stylovou pestrost, živost a nepodbízivost nenatočila písně, které by měly tolik nápaditosti, aby zůstaly nezapomenuty. Tuhle desku si přehrajete, a jakmile skončí, vlastně o ní mnoho nevíte. Snad jen to, že Cyrusová už není malá holka.

Miley Cyrus: Younger Now RCA, 41:11

Celkové hodnocení: 65 %