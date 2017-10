V současnosti chystá Koller i nové písničky s kolegy z Lucie, ty ale nezazní. „To ne, to není v playlistu, jsou to vlastně demáče a netroufneme si hrát nenatočené věci. Baví nás ale hrát něco v takovém aranžmá, že lidi nevědí, co to je za skladbu,“ vysvětlil Novinkám David Koller.

Akustické hraní pro něj není úplně nové. „My jsme si to vyzkoušeli před pár lety, když jsme jeli podobné akustické turné po divadlech. Musí se to přizpůsobit těm prostorům, scénou i aranžmá. Máme tam dobrý akustický klavír, takže kapela má jiný zvuk... i tempa písniček se uzpůsobují třeba tomu, jaký má dozvuk ten který sál.“

„Teď mám v hlavě zmatek, protože zároveň zkoušíme s Lucií nové písničky – už od jara. Teď máme zrovna intenzivní tři neděle zkoušení.“

Intimní zážitek



Turné nemá být bombastické, ale intimní. Nebudou žádné tanečnice, vokalistky ani hosté. „Chceme si to užít s kapelou, jedeme sami, bez hostů. Kapela hraje furt ve stejném složení, máme troje bubny. Nevím, jestli to je nějaká úchylka, občas hraju na bicí s Adamem (Kollerem), je tam perkusista Vít Halška, kytara Michal Pelant, basa Marek Minárik, Kuba Zitko na klávesy.“

„Máme připravených 26, 27 písniček, to je docela dlouhý repertoár, ještě budeme zkoušet a uvidíme, jestli to třeba nezkrátíme. Teď to vychází na dvě a tři čtvrtě hodiny,“ upozornil Adam Koller.

„Chceme říct posluchačům, že kdyby to bylo moc dlouhý, aby si vzali polštář,“ dodal David.