Robert Fulghum:

Opravář osudů





George Novak přijede do Prahy, aby pátral po svých českých kořenech. Nakonec ale zjistí, že vlastně hledá odpověď na jinou otázku: Kdo jsem? Kdo si myslím, že jsem? A kdo je Vera, sousedka a přítelkyně plná pochopení, ale i tajemství?

Argo, 230 stran, 259 Kč

Marit Reiersgårdová:

Boží prst





Vyšetřovatelé Bitte Roedová a Verner Jacobsen jsou přivoláni k nálezu čtrnáctileté Idunn. Ukazuje se, že byla na divokém mejdanu, kde musela zasahovat policie. Navíc v blízkosti místa nálezu shoří dům a v jeho troskách je objevena mrtvá stařena...

Kniha Zlín, přeložila Kateřina Krištůfková, 334 stran, 369 Kč

Carolina Neurathová:

Zaslepení





Svérázná finanční reportérka Beatrice Farkasová dostane tip, jehož zveřejnění by mohlo Stockholmskou obchodní banku položit už dávno. Po několik měsíců svádí boj o informace s nejmocnějšími finančníky. Ani ve snu by ji však nenapadlo, jaké následky to bude mít...

Host, přeložila Romana Švachová, 390 stran, 349 Kč

Anna Křivánková, Antonín Tesař, Karel Veselý:

Planeta Nippon





Trio zkušených autorů nabízí vhled do úžasného světa japonského komiksu, animovaných seriálů, filmů či počítačových her. Japonsko totiž už dávno nejsou jenom samurajové, ikebana či haiku. Kulturu země charakterizují slova jako manga, anime či J-pop.

Crew, 312 stran, 399 Kč

Kamil Miketa:

Smart revoluce





V ulicích Synopcity, města plného „chytrých“ budov, nabitých supermoderními technologiemi, potkáte nákupního robota uhánějícího za spěchající ženou stejně běžně jako holografické informační systémy i restaurace, kde vaří a obsluhují androidi...

Mladá fronta, 150 stran, 299 Kč

Tennessee Williams:

Skleněný zvěřinec





Příběh inspirovaný vlastním osudem i matkou a nemocnou sestrou. Vrací se v něm na americký Jih před 2. světovou válkou, jde však o nadčasový obraz věčného míjení, nenaplněných snů o jiné skutečnosti, než je ta, kterou jsme nuceni žít.

Radoservis, 2CD, v podání Vilmy Cibulkové, Martina Písaříka ad., 89:29 minut, 249 Kč

Wojciech Górecki:

Přípitek předkům





Reportážní kniha o současnost tří států z oblasti Kavkazu – Ázerbájdžánu, Gruzie a Arménie. Na pozadí příběhů proslulých i zcela anonymních hrdinů přibližuje čtenáři kulturu a mentalitu obyvatel této části světa, kde se neustále mísí, nebo střetávají evropské a asijské vlivy.

Dokořán, Máj, přeložily Michala Benešová, Barbora Gregorová, 368 stran, 298 Kč

Marc Bennetts:

Zničím jim život. Putinova válka s opozicí





Kniha britského novináře, který dlouhodobě pracuje v Moskvě, je založena na rozhovorech se zemřelým Borisem Němcovem a jinými disidenty. Zkoumá propad ruské opozice od jejího vrcholu před rokem 2012 až k současné ztrátě síly a roztříštěnosti.

Vyšehrad, přeložil Pavel Kolmačka, 336 stran, 348 Kč

Sophie Kinsella:

Můj (téměř) dokonalý život





Kniha o tom, co by bylo, kdyby… Co kdybyste se strašně snažili bydlet v Londýně? Co kdyby se zdálo, že má vaše šéfka dokonalý život? Co kdybyste se v sociálních médiích… ehm… sami malinko idealizovali?

BB art, přeložila Daria Dvořáková, 336 stran, 299 Kč

John Connolly:

Noční hudba





Soubor kratších textů irského spisovatele nabízí nevšední zážitek všem, kdo mají rádi znepokojivé příběhy a nevyslovitelná tajemství. Knihu doplňuje autorův esej, v němž oceňuje i kritizuje knížky a filmy, které ho přivedly k literární tvorbě.

BB art, přeložila Jaroslava Kočová, 368 stran, 299 Kč