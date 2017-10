„Tím, co rozhodlo, že jsem na návrh napsat teenagerovskou komedii přistoupil, byl nápad, že to bude o klucích na sociálních sítích, kteří jsou trochu odtažení od reality a kola jsou prostředek, jak je dostat do reálného života. To mě zaujalo, styk s tou youtubovou a twiterovo-facebookovou generací, která mě zajímá a zároveň je pro mě naprosto nepochopitelná,“ říká Petr Kolečko.

Jeho vztah ke sportu se alespoň částečně promítl již do předchozí filmové i divadelní práce, ať to již byl Okresní přebor, Padesátka, představení Federer-Nadal nebo Zakázané uvolnění. A jeho vztah ke kolům?

„Já jsem byl BMX generace – to bylo kolo vysloveně do terénu. Dnes na kolo občas sednu, ale ono se to dá dělat buď pořádně, pravidelně, anebo skoro vůbec, což je můj případ. Ale já jsem běžecký typ, teď se snažím spíš běhat,“ říká Petr Kolečko.