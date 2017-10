Snímek bude vyprávět o manželích žijících v době, kdy je za účelem snížení spotřeby zdrojů a proto, aby lidé mohli ušetřit na svých životních nákladech, vynalezeno zmenšování. Právě taková věc by pomohla páru, který žije v nižší střední třídě. Manželé mají díky naspořeným penězům možnost dostat se do vysoce postavené společnosti zminiaturizovaných lidí.

„Můj spoluautor Jim Taylor a jeho bratr často přemýšleli nad tím, jak by se náš život zlepšil, kdybychom se mohli zmenšit, jak velké by byly naše domy, o kolik levnější by bylo jídlo a tak dále. O několik let později jsem za nimi přišel a řekl: ‚Co kdybychom to zasadili do kontextu s tím, že by zmenšování bylo možným řešením přelidněnosti a změn klimatu.‘ Jim souhlasil a příběh se začal rozvíjet,“ řekl Payne pro Deadline Hollywood.

Atraktivní obsazení a zajímavý námět

Ústřední dvojici ztvárnili Matt Damon a Kristen Wiigová. Oba se spolu mimochodem objevili už v sedmkrát na Oscara nominovaném filmu slavného režiséra Ridleyho Scotta Marťan z roku 2015. Jak ale uvedl Alexander Payne pro Deadline Hollywood, ještě před ní byla do role zvažována Reese Witherspoonová.

„Jak víte, u filmu existuje nějaký plán a načasování. Reese Witherspoonová měla opravdu zájem o to, ve snímku hrát, ale když jsem získal na projekt peníze a Zmenšování se mělo začít natáčet, byla uprostřed práce na seriálu Sedmilhářky,“ řekl režisér.

Ani tak ale Zmenšování nebude postrádat herecké hvězdy. Snímek s atraktivním obsazením a zajímavým námětem se stal prvním, jejž Payne režíroval a který zároveň obsahuje zvláštní efekty.