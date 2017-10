Podle videa, které na server YouTube a na sociální sítě nahráli fanoušci, byl právě 48letý Manson uprostřed písně Sweet Dreams, když na něj spadla dekorace v podobě dvou obřích překřížených pistolí.

Kapela ještě chvíli hrála, zatímco se několik lidí, kteří přiběhli ze zákulisí, pokoušelo zpěváka zpod dekorace vyprostit. Přestala, až když to začalo vypadat, že je situace zřejmě vážnější.

#BREAKING: Marilyn Manson seriously hurt, show cancelled after two huge props fall on him at NYC concert. pic.twitter.com/WRfEaxN8Gr — Nina Harrelson 🎥 (@NinaHarrelsonTV) 1. října 2017

Marilyn Manson, jehož pravé jméno je Brian Warner, postavil od 90. let minulého století svou kariéru na image rockového antikrista. Nehoda se stala jen několik dní poté, co vyšlo jeho desáté album Heaven Upside Down.