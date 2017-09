Jste spojován s ambientem a minimalismem. Ovlivnila vás nějak tvorba amerických minimalistů?

V roce 1972 jsem byl se Stevem Reichem na turné k Drumming, hrál jsem v jeho skupině na perkuse. Ale od té doby, od raných skladeb The Sinking Of The Titanic a Jesus Blood Never Failed Me Yet, jsem se hudebně posunul, můj jazyk přirozeně vyvinul, lépe jsem zvládl kompoziční řemeslo a myslím, že se rozšířilo i spektrum idejí. A vlastně jsem nikdy nebyl doopravdy minimalista.

Soubor Gavina Bryarse při uvedení Shakespearových sonetů

FOTO: Struny podzimu

Kromě minimalismu jste hodně čerpal i z renesanční a barokní hudby.

Uvědomuji si ohromnou šíři záběru hudby v historii a jednou z věcí, kterou dělám hodně často, je, že si beru postupy od středověkých po renesanční. Mám na mysli třeba typy hlasů, nemám rád operní hlasy, mám rád hlasy, které v sobě mají určitou čistotu, krásnou linii frázování.

Můžeš si brát hudební hodnoty odkudkoli, a to nejen místně ale i časově, lze čerpat ze všech dob. Sice jsem Angličan, ale hudba je univerzální a mohu s ní taky kamkoli jet. V hudbě není žádná EU, žádný brexit.

Co pro vás znamená koncertovat v Praze?

Je skvělé být zase zpátky, nebyl jsem tam od uvedení Titaniku. Tehdy nás pohostili na britském velvyslanectví. Tehdejší velvyslankyně byla dřív kulturní atašé v Moskvě a pamatovala si našeho cellistu Nicka Coopera z dob, kdy před 25 lety studoval v Rusku.

Recitovat bude Gavin Friday

FOTO: Struny podzimu

Jak jste si vybíral muzikanty, s nimiž přijedete?

Hudebníci, se kterými pracuji tady, jsou většinou členové mého souboru. Mám svůj soubor přes třicet let, mám hudebníky, kteří jsou ke mně velmi loajální, mám soubor lidi, kteří jsou se mnou 27 let, jeden dokonce 35 let, někteří z nich patnáct let a jeden nebo dva poprvé. Soprán, který bude v Praze zpívat, s mojí skupinou zpívá vůbec poprvé, protože můj obvyklý soprán není k dispozici. Osobně jsem však s touto zpěvačkou pracoval už dříve a je úžasná.

Klavíristka, která je v kapele taky poprvé, je to jedno z mých dětí, dcera, předtím se mnou profesionálně nepracovala, ale je fantastická klavíristka. Takže je to široká směs nových a velmi zkušených hudebníků, samých fantastických hráčů, lidí, se kterými jsem si vybral, že budu pracovat.