Cole ho prý od dětství nesmírně inspiroval, trochu mu nahrazoval otce. Třeba singl Smile a písně L-O-V-E a Nature Boy obsahují úryvky z jeho starých melodií a skladba When Love Was King je Colem inspirovaná úprava Gregoryho vlastní písně.

Porter desku nahrával za doprovodu kompletního orchestru, což pro něj nebývalo typické.

„V pěti nebo šesti letech ve mně Natova hudba vyplnila prázdnotu. Můj otec v mém životě nebyl přítomný a nedával najevo jakýkoliv zájem o mou osobu či výchovu. Natova slova pro mě byla životními lekcemi, studnicí moudrosti a otcovských rad, které jsem tolik potřeboval,“ řekl zpěvák.

Uklidňující baryton kalifornského zpěváka se dokonale uplatnil v soulu, jazzu a gospelu. Kritika byla nadšena už z prvního alba Water. Poté vydal album Be Good a za desky Liquid Spirit a Take Me to The Alley získal Grammy. Nyní vyprodává koncerty po celém světě, je zván do televizních pořadů a na nejprestižnější festivaly.