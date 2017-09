V České republice jste hráli několikrát. Jaké na ni máte vzpomínky?

Barranger: Každý koncert v České republice byl úžasný. Milujeme místní lidi, atmosféru a architekturu. Pitchin má na ruce dokonce vytetovaný staroměstský orloj.

Před třemi lety jste se z Francie přestěhovali do Los Angeles. Překvapila vás v něčem realita tamní hudební scény?

Corrales: Překvapivá pro mě byla rychlost, s jakou se tam scéna elektronické hudby vyvíjí a jak daleko se už dostali. Američané do elektronické hudby investují a každý den přináší neuvěřitelné množství příležitostí. Některé hudební žánry se proměňují daleko víc než ostatní a formují celé to prostředí. Tamní rozkvět jsme ale sledovali už předtím, než jsme se tam přestěhovali. Do Ameriky jsme často jezdili koncertovat.

Ovlivnila změna prostředí váš přístup k tvorbě?

Barranger: Rozhodně ano. Umění je obecně ovlivněno okolím, lidmi, se kterými se setkáváte, a vším, co vás obklopuje. A život v Kalifornii je úplně jiný než v Paříži. Naše hudba nasakuje tamní kulturu, zvuky a atmosféru.

Letos jste vydali EP Night Ride. Jak vzpomínáte na nahrávání těchto tří nových písní?

Barranger: Každý z těch tracků má svůj příběh. Vznikly dost přirozeně a EP se v podstatě samo zformovalo. Nemuseli jsme složitě vymýšlet, jak by mělo znít. Věděli jsme, že chceme, aby to znělo jako smysluplný celek, a přáli jsme si ponořit se do nových zvuků a emocí, aby mezi písněmi panovala rovnováha.

Každá z nich má jinou atmosféru a osobitost. Jsou pro nás prostředkem k vyjádření toho, kde jsme se v daný okamžik života nacházeli a jak moc nás ovlivňuje aktuální hudba.

Corrales: Novinkám dodala výjimečný nádech spolupráce s Virtual Riot a Examplem. Tlačila nás na nová hudební teritoria. Úvodní Night Ride jsme napsali po noční projížďce na motorkách, což je na jejím začátku slyšet. Do písní jsme také přimíchali mnoho prvků hudby, která nás v poslední době ovlivnila.

Německý DJ Virtual Riot, kterého jste přizvali do písně Beat Dem Up, je mladý hudebník. Proč jste ho přizvali ke spolupráci?

Barranger: Nahrávání s ním byla obzvlášť velká zábava. Potkali jsme ho na koncertě a rychle jsme si sedli. Je velmi talentovaný, proto se s ním spolupracuje lehce. Hudba je jako jazyk a my mluvíme stejným.

V Lost in Your Love zase zpívá Example. Jak vznikla spolupráce s ním?

Corrales: Potkali jsme ho na festivalu v Rakousku ve chvíli, kdy už jsme měli základ písně nahraný. Po koncertu za námi přišel na kus řeči do šatny a my mu pustili naše novinky. Jakmile slyšel tu píseň, chtěl v ní zpívat. Text napsal v letadle cestou do Japonska a k tomu, co už jsme měli, perfektně sedl. Pochopil, o co nám jde, a posunul tu píseň dál.

Co se vám líbí na jeho tvorbě?

Barranger: Zvuk britského popu, který jsme do té chvíle neměli šanci do své tvorby zapojit.

Co mohou návštěvníci čekat od vašeho říjnového koncertu v Praze?

Corrales: Zahrajeme mnoho novinek, které vznikly v posledních měsících. Jsme nadšení, že můžeme oslavit dvacáté páté narozeniny klubu Roxy. Dáme do toho dvě stě procent. Praha je pro nás výjimečné místo, takže si zaslouží výjimečnou show.