Jak vyčerpávající je hrát takového sportovce, jakým byl Borg?

Ve dnech, jako je tento, kdy panuje velké vedro, to je hodně náročné. Rychle se unavím a dokážu hrát jen v polovičním tempu.

Co jste tady v Praze natáčeli, Monako?

A také Londýn, Cumberland Club, kde Borg trénoval na trávě před Wimbledonem. I když počasí tu je na Anglii moc hezké.

Hrál jste před tímto natáčením tenis?

Než jsem tuto roli dostal, nikdy jsem na kurtu nestál. Pak jsem se po pět měsíců vždy dvě hodiny denně věnoval tenisu.

To není moc často.

To sice ne, ale na začátku to bylo ažaž. Všechno mě bolelo, musel jsem k tomu taky cvičit. Nejdřív to bylo peklo, než si moje tělo zvyklo. Potom už jsem mohl trénovat častěji.

Chcete s tenisem pokračovat?

Ano, hned jak přijedu domů, přihlásím se do klubu, kde hrají mí kamarádi.

Musel jste se kromě tenisu učit i reálie z doby přelomu 70. a 80. let 20. století, kdy se film odehrává? Narodil jste se v roce 1978, takže si ji asi úplně nepamatujete.

Já už jsem na 70. léta expert. Odehrávalo se v nich několik filmů, které jsem natočil, a hlavně tu éru miluju. Musel jsem hlavně pracovat na způsobu řeči Björna Borga, způsobu jeho pohybu, hraní a podobně.

Proč máte rád právě 70. léta?

Je to krásná éra. Mé oblíbené filmy vznikly v 70. letech. Mám rád především americké snímky z té doby, třeba ty Johna Cassavetese.

Sverrir Gudnason

FOTO: Nordisk Film

Potkal jste se během příprav s Björnem Borgem?

Ne, potkáme se až po natáčení. Nechtěl jsem se nechat ovlivnit. Radši jsem se řídil tím, jak ten příběh sám cítím a vidím. Ale doufám, že se mu film bude líbit.

Na videa z jeho zápasů jste se ale díval…

To ano, těmi jsem se inspiroval. Tato utkání jsou zábavnější než ta dnešní. Tehdy tenis zažíval zlatou éru, poprvé se v něm objevily hvězdy stejně velké jako ty rockové. Borg, McEnroe, Năstase, Gerulaitis. Zatímco dnes hráči hrají úplně na maximum, starý tenis vypadal víc jako balet. Hráči předváděli bláznivé údery a zápasy byly víc vzrušující.

Jak říká už název, film Borg/McEnroe se zajímá hlavně o rivalitu těchto dvou hráčů, kterým novináři přezdívali Led a Oheň. V soukromí ale soupeři nebyli, že?

McEnroe Borga hodně respektoval, byl to jeho idol. Takže i když řval často na rozhodčí nebo na novináře, na Borga hlas nikdy nezvýšil. I teď jsou dobří kamarádi.

Jaký byl váš vztah k Shiaovi LaBeoufovi, který si McEnroea zahrál? On je také proslulý emotivními výlevy.

Velmi dobrý. Shia je naprosto oddaný práci, chce najít v postavě pravdu. A to respektuju. Je to velmi milý kluk. Akorát se vždy noří hluboko do své postavy, takže pak záleží na tom, co zrovna dělá. Některé ty věci propírané v médiích asi jsou pravda.

Pamatujete si Borga a jeho slávu z dětství?

Je těžké vyrůst v severské zemi a nevědět o něm. Jeho dominanci se nedalo utéct, přestože jsem vyrostl na Islandu.

Proč jste ho chtěl hrát?

Na začátku jsem ani nechtěl. Když mi o téhle roli začali říkat, odmítal jsem ji, nepřipadalo mi, že bych se mu podobal. Pak jsem ale o tom začal přemýšlet, díval se na jeho fotky a viděl jsem v jeho očích něco, co jsem poznal, co máme společného. Tak jsem se to rozhodl zkusit. A teď se cítím jako on. Ušli jsme za půl roku dlouhou cestu.

Takže si vás pro ten film vybrali? Nebo jste musel na konkurz?

Na konkurzu jsem byl s herci, kteří měli hrát Borgova trenéra Lennarta Bergelina. Taky jsem pomáhal najít Borgovu první ženu Marianu. Zkoušel jsem scény se spoustou holek, než jsme našli tu pravou.