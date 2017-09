Skupinu jste založili v roce 2007. Jak stará myšlenka to byla?

V té době jsem hudbu skládal sám a vznikal předobraz toho, kým se Phantogram stanou. Zeptal jsem se Sarah, jestli nechce zpívat a tvořit se mnou. Souhlasila. Nicméně do roku 2010, kdy vyšlo naše první album, jsme se za oficiální skupinu nepovažovali.

Už předtím jste byli přátelé?

Byli jsme si blízcí už dlouhou dobu. Známe se už od školky. Myslím, že jsme se seznámili, když nám byly čtyři roky, a prošli jsme vedle sebe skoro všechny školy. Chvíli jsme spolu i chodili.

Mířila Sarah také k hudbě?

Vlastně nevím, jestli o možnosti zpívat profesionálně kdy přemýšlela. Vždycky byla poměrně muzikální, ale spíš byla takový ten skrytý talent. Nikdy o tom rozhodně nemluvila jako o potenciální kariéře. Ale pak se do toho jednoduše vrhla.

Původně studovala vizuální umění. Podílí se na estetice toho, jak Phantogram vystupují?

Ano, v tom je zapojená hodně. Například pomáhá s designem osvětlení koncertů. Nicméně na všem, co se týká chodu kapely, se rádi podílíme oba dva. Například sami vytváříme design triček. Zapojujeme se do všech souvisejících aktivit, jako je vznik videí a podobně.

Loni jste vydali třetí album Three. Jaký byl uplynulý rok?

Byl skvělý. Od doby, kdy jsme vydali první desku, zažíváme plynulý vývoj. Postupně a přirozeně jako kapela rosteme. Z nového alba máme radost a těšíme se na další tvorbu a experimentování s novými zvuky a nápady.

Jeho vznik ovšem doprovázela osobní tragédie, jež se dotkla vás obou. Co se stalo?

To album pro nás bylo velmi očistné. Vychází z temných míst a proces vzniku byl určitou katarzí. Když jsme na něm pracovali, sestra Sarah, která byla jednou z mých nejbližších přítelkyň, spáchala sebevraždu. To nás ovlivnilo, dali jsme do nahrávky svou duši.

Jak se s takovou událostí vyrovnáváte?

Snažil jsem se nést naši vlajku v době, kdy Sarah nemohla. Snažil jsem se tu být pro ni. Vrátili jsme se do studia a mnoho ze svých pocitů, ať už to byla frustrace, vztek, smutek nebo potřeba se rozloučit s milovanou osobou, jsme vložili do nových písní.

Je vůbec možné se s tím vyrovnat?

Snažíme se, co to jde. Hodně pomáhá, že každý večer vystupujeme. Necháváme se nést, dýcháme a přivoláme hezké vzpomínky. Když člověk prochází takovou tragickou ztrátou, prochází celým spektrem protichůdných emocí.

Co vás jako kapelu nyní čeká?

Koncerty k tomuto albu máme už skoro za sebou. Ještě jich pár bude, ale víceméně jsou už za námi. Chceme se brzy pustit do nového EP či alba. Možná nás čeká obojí. Prostě si přejeme co nejdřív nahrávat a vydat nové písně. Už jich máme pár připravených. Jako vedlejší projekt připravujeme desku s Big Boiem z Outkast. A to není jediný projekt s dalšími umělci.