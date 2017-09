Opět se projevila autorčina láska k cestování, jako už v Ostrovu šedých vlků, kdy se děj odehrával na jejím oblíbeném nizozemském ostrově Schiermonnikoog. Ani v Norsku to však není žádná exotika. Přes pestrou národnostní směsici hrdinů, kdy nemalá role patří dvojici francouzských rybářů hledajících rozptýlení, jsou všechny postavy čtenáři velmi blízké.

Byť jde o společnost dvou širších rodin tamních rodáků, vejde se do děje autorce celý svět.

Nelehké vztahy mezi lidmi s minulostí, kdy jsou stále přítomné křivdy, jsou vlastní lidem bez rozdílu.

Klevisová dokazuje, že patří ke špičce české krimi literatury. Její schopnost dobrat se hloubky lidské duše i rostoucí stylové mistrovství dostaly nyní rozměr až psychologického románu, v němž hledání vraha není dávno to hlavní. Jde i o cynické ničení přírody, nesmiřitelný souboj ochránců přírody a prosazovatelů moderního způsobu života, spojeného vždy s obchodním úspěchem, stejně tak manipulaci druhými, proti níž člověk často marně hledá obranu.

Přítomna je také nostalgie po zmizelém včerejším způsobu života, kdy se musíme neustále přizpůsobovat čemusi zcela novému.

Je toho víc, co dokázala Klevisová vložit do své prózy. Snad jen přílišné soustředění na Bergmanovo objevování totožnosti mrtvé ženy překrylo aktivitu norské policie. Byť vše do sebe zapadá, kriminalista Dag Foss existuje spíš v mysli Josefa Bergmana. To je ale jediná piha na tváři prózy, v níž autorka posunula svou tvorbu na vyšší literární úroveň.

Michaela Klevisová: Zmizela v mlze Motto, 376 stran, 269 Kč

Celkové hodnocení: 80 %