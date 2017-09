Patřil k hlavním osobnostem českého nezávislého uměleckého, kulturního a společenského života. Věnoval se především psaní poezie, s přestávkami od 40. až do 80. let, je ale autorem i několika próz. Společně s Egonem Bondym na začátku 50. let založil jednu z prvních zdejších samizdatových edic Půlnoc. Přinášela především básně obou autorů.

Vodseďálek se narodil 8. srpna 1931 v Praze. Po maturitě pracoval v dělnických profesích, v letech 1953 až 1988 byl zaměstnaný jako projektant v národním podniku Chemoprojekt. Protože se podle svých slov cítil trapně a pociťoval stud za poúnorovou restriktivní kulturní politiku, začal psát poezii z pozic takzvané trapné poezie.

Kromě psaní se věnoval také výtvarné tvorbě, především kolážím, a patřil také k propagátorům balónového létání v Česku. V roce 1965 založil Balon-klub Praha, řídil stavbu řady plynových balónů.

„Všechny mé aktivity, ať už se jedná o létání, výtvarnou činnost či skládání básní, existují nezávisle na sobě. Jsou to tři důležité složky mého života. Jedna do druhé se nijak nepromítá. Když pracuji na obrazu, nemyslím na básně a naopak," řekl před časem ČTK.