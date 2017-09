Marek Ztracený ke své novince uvedl: „Písnička Léto 95 je vzpomínka na moje mládí. Je to píseň pro všechny, kdo zažili devadesátky, a zároveň i pro ty, kteří neviděli, jak skvěle jsme dospívali my."

O klipu k písni autor přemýšlel dlouho a rozhodl se oslovil osobnosti, které formovaly jeho devadesátá léta. „Vypsal jsem si jména pro mě nejzásadnějších známých lidí, které buď už znám osobně, nebo je obdivuji a zažili devadesátky. Pomalu jsem je se strachem začal obvolávat, jestli by do toho nešli. Jejich reakce mě odrovnala. Nikdo se nenechal přemlouvat, nikdo se neptal na žádný honorář a jen se zeptali, jak a kdy to uděláme. Během natáčení jsem zažil šíleně srandy a byla to pro mne škola pokory. Tyhle vzpomínky už mi nikdo nevezme."

V klipu tak společně s Markem Ztraceným vystupují Dara Rolins, Michal Malátný, Matěj Ruppert, Lucie Bílá, Karel Gott, Tereza Pergnerová, ale i Martin Dejdar, Kuba Ryba, Igor Timko, Tomáš Matonoha nebo Lucie Borhyová.

Klip se pak natáčel v lokalitách, které mají pro účinkující zvláštní význam. Nechybí Otvovice Lucie Bílé, Rudolfinum s Jiřím Bartoškou, Rakovník jako srdcovka Terezy Pergnerové nebo loď na Vltavě, na níž právě probíhá výstava o životě Karla Gotta.

Marek Ztracený dosud vydal čtyři alba a obdržel řadu hudebních ocenění. Na podzim chystá největší koncert své kariéry, který se uskuteční 27. listopadu v pražském Foru Karlín.