Jonathan Franzen: Purity

Pip Tylerová a Andreas Wolf. Vztahy mezi hlavními postavami jsou zastřené nesčetnými tajemstvími a odkrývají se jen nesmírně pomalu. Mladistvý idealismus, nevinnost a věrnost se střetávají se složitým předivem lží, manipulací, špionáží a vraždou.

Kniha Zlín, přeložila Lucie Mikolajková, 540 stran, 449 Kč

Dot Hutchinson: Sběratel motýlů

Zahradník, zvrhlý muž posedlý uchováváním krásných dívek. Jediná přeživší Maya odkrývá podrobnosti o tomto děsivém místě i o svém vězniteli. Agenti FBI Victor Hanoverian a Brandon Eddison musí vyřešit rozhodně nejotřesnější případ své kariéry.

XYZ, přeložila Božena Neumannová, 352 stran, 299 Kč

Tilly Bagshawe: Kráska a lord

Všeobecně se má za to, že svobodný a dobře zajištěný muž netouží po ničem jiném než po… vhodné manželce. Ale je to skutečně pravda? To napoví třetí kniha ze série o Swell Valley.

BB art, přeložila Jana Kordíková, 304 stran, 299 Kč

Sabaa Tahirová: Plamen v temnotě

Po Čtvrté zkoušce se vojáci vydávají na lov dvou uprchlíků, kteří utekli ze Serry a míří do srdce Impéria. Laia se chystá proniknout do Kaufu, nejstřeženějšího a imperiálního vězení, aby zachránila bratra, jehož schopnosti jsou klíčem k přežití Učenců.

Host, přeložila Petra Johana Poncarová, 472 stran, 297 Kč

Josef Fousek: Zkrátka bez pozlátka

Nové fejetony zpěváka a herce, který glosuje náš život. Knížka pro zasmání, ale i k zamyšlení.

Knižní klub, 176 stran, 259 Kč

Diář Báry Nesvadbové 2018

Kromě místa na poznámky i dosud nevydané povídky, citáty pozoruhodných žen a zajímavá výročí, otázky pro milence, manžela, tátu a syna, ale i pro vás. Mimo jiné se dozvíte, že ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden získaly ženy volební právo až roku 1990...

Motto, 112 stran, 279 Kč

Václav Cílek, Martin Majer, Radoslava Schmelzová a kol.: Tetín svaté Ludmily

Tetín patří k významným místům české historie - na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tady vychovávala vnuka Václava, budoucího českého knížete. Zde byla Ludmila také 15. září 921 zavražděna...

Dokořán, 240 stran, 499 Kč

Josef Schrötter: Léčivé dotyky

Příjemné terapie, které jsou vždy po ruce. Autor shrnul svoje více než čtyřicetileté zkušenosti z léčení. Kombinuje čtyři metody – mudry, reflexní terapii, su-jok a léčivé obrázky. V názorné a přehledné podobě přináší možnosti léčení více než čtyřiceti okruhů nemocí.

Eminent, 224 stran, 249 Kč

Travis Currit, Borys Pugacz-Muraszkiewicz, Paul Tobin: Zaklínač 3: Prokletí vran

Vstupte do temně nesmlouvavého světa her a knih o zaklínači společně s Geraltem a Ciri. Tentokrát je děj zatáhne do surového příběhu o pomstě – v těchto krutých krajích na sebe smutná provinění z minulosti nikdy nenechají zapomenout a nic není tak, jak se zdá.

Crew, přeložil Martin Antonín, 128 stran, 263 Kč