Heiner Goebbels srovnává práci na divadle s polyfonií

Významný německý hudebník a divadelník Heiner Goebbels vystoupí 14. září v pražském Divadle Archa, kde se v přednášce On the Polyphony of Collaboration zamyslí nad paralelou mezi polyfonií a spoluprací uměleckého týmu v divadle. Vzájemné vazby představí na ukázkách z vlastní tvorby.