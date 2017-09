Duende si na křest pozvali flamenkovou tanečnici Ditu Konášovou ze souboru Peňa Flamenca a mistryni světa ve stepu Kateřinu Marii Fialovou. I když splétají více exotických vlivů, právě flamenko a latina je v jejich tvorbě nejvíc slyšet.

Duende dosud vydali desky Za Branou (2008) a New Words In the Dictionary (2009), hrají asi deset let. Kapelu tvoří Tomislav Zvardoň (kytary), Veronika Diamantová (zpěv, ukulele), Petr Tichý (kontrabas), Carlo Zegarra Abando (perkuse) a Marek Novotný (piano).

„Při psaní hudby mám rád, když se můžu nechat inspirovat různými hudební žánry a míchat je různě dohromady. Od jazzu, který mi dává svobodu, přes rytmicky zajímavou latinskoamerickou a africkou hudbu až po flamenco. Je pro mne vždy určitá výzva vše zabalit do písničkové formy s dostatečně velkým prostorem pro improvizaci, která je nedílnou součástí každého koncertu,“ uvedl kapelník Tomislav Zvardoň.

„Přál jsem si, aby nové album bylo hodně akustické, syrové, pravdivé, bez zbytečného přikrášlování, samplů a elektroniky. Je na něm slyšet

velké ovlivnění flamenkem, které je pro mne právě synonymem syrovosti, opravdivosti, exprese a vyjádření vnitřních pocitů či světů.“

Ukázky z alba jsou zde.