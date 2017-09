V hlavních rolích uvidíme Hanu Vagnerovou, Adama Mišíka, Celeste Buckingham, Jana Komínka, Vojtěcha Machutu, Pavla Nečase, Tomáše Matonohu, Vandu Hybnerovou, Václava Postráneckého či Michala Suchánka.

Bajkeři mají být rozvernou letní komedií o dvou nevlastních bratrech, kteří tráví život na sociálních sítích a až díky cyklovýletu s macechou zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na Facebooku.

Scénář k Bajkerům napsal vyhledávaný autor Petr Kolečko (Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Masaryk).

„Tím, co rozhodlo, že jsem na návrh napsat teenagerovskou komedii přistoupil, byl nápad, že to bude o klucích na sociálních sítích, kteří jsou trochu odtržení od reality, a kola jsou prostředek, jak je dostat do reálného života. To mě zaujalo, styk s tou youtubovou a twiterovo-facebookovou generací, která mě zajímá a zároveň je pro mě naprosto nepochopitelná,“ řekl Kolečko.