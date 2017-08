Kapela z Montrealu přišla na scénu v roce 2001. Své debutové album Funeral vydala o tři roky později a uchvátila jím hudební svět. Bylo nápadité, svěží, aranžérsky promyšlené a při svém svobodném přístupu k žánrům interpretačně naléhavé. V podobném duchu pak formace pokračovala a, byť s malými výkyvy, nahrála ještě další tři velmi dobrá alba.

Její členové za ně dostali jednu cenu Grammy (The Suburbs se stalo v roce 2011 albem roku), dvě Brit Awards, deset kanadských Juno Awards či tři NME Awards, ceny udělované prestižním britským hudebním magazínem New Musical Express. I z těchto důvodů byla nová deska velmi očekávaná.

Čtyři roky čekání ponoukly k tomu nemyslet si, že kapela natočí polotovar či kolekci, o které není přesvědčená. Tím spíš, když dosavadní desky byly zvukově v podstatě propojené, respektive na nich postupně docházelo k tvůrčí evoluci.

Na albu Funeral (2004) se skupina tematicky točila kolem přátelství a smrti, na Neon Bible (2007) zpívala i o náboženství a svobodě, na The Suburbs (2010) o městech a předměstích a na Reflektor (2013) zase z velké části o samotě a celospolečenských tématech. A nyní je tu nové období, víceméně popové.

Aktuální desku přitom lze brát jako vtip, jako výsměch hudebnímu průmyslu. Kapela si na ní totiž vyzkoušela několik žánrových poloh, nikoli jenom pop. Jako by tedy hledala výraz, přičemž poletuje od ryze podbízivých melodií až k těm neukotveným. Mnoho umělců se přece stylově takříkajíc hledá tak, jak se naoko na novince hledá kanadská formace. Dny zdánlivého štěstí střídají chmury, tak jako v melodiích kapely.

Everything Now je antologie písničkových nápadů, ne koncepční deska. Může být sice vykládání jako příběh o vysněné realitě a cestě za slávou, takhle pojmout by jej ale kapela mohla i z pozice, v níž se nacházela po minulé desce.

Spíše je to nahrávka, kterou Arcade Fire říkají, že jejich hudební inspirace jsou nekonečné. Poskládali na ní písničky, jež svými náladami vytvářejí nesourodý celek a pozbyly bohužel i onu naléhavost, nejsilnější zbraň minulých let. Repetitivní opakování motivů sice stále platí za silnou výrazovou zbraň, po stránce zvukové i aranžérské je to ale krok zpět.

Arcade Fire: Everything Now Columbia/ Sony Music, 47:11

Celkové hodnocení: 65 %