Zažít město jinak (ZMJ) jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů. Pro všechny návštěvníky jsou zdarma.

Takhle to vypadalo loni na Puškinově náměstí, letos se tam bude konat sousedská soutěž o nejlepší jídlo z brambor.

FOTO: Jan Hromádko

Program akcí je různorodý a pro všechny věkové kategorie: od koncertů a divadel, přes tvůrčí dílny a hry pro děti, až k ochutnávkám specialit jak místních obyvatel, tak i zahraniční exotické kuchyně.

Akademie výtvarných umění v Praze kreativně zapojí i ty nejmenší.

FOTO: Dita Havránková

"Budeme tancovat swing, učit se vyrábět šperky nebo tzv. barefootové (bosé) boty a sousedé z Íránu představí svou kuchyni. Snad se opět také pro veřejnost otevřou dveře Akademie výtvarných umění v Praze," uvedl organizátor akce Jiří Knitl.

Pořadatelé akce se snaží o to, aby slavnost byla co nejvíce sousedská. „Máme velkou radost, že se k nám letos přidá i vice místních lidi, kteří s nadšením a dobrovolné připraví workshop nebo předvedou, co umí,“ uvedla organizátorka akce na Puškinově náměstí Sonia Ennafaa.

Na Malostranském náměsti si loni mohli zájemci zahrát třeba i pingpong.

FOTO: Ondřej Zika

Pořadatelka Kristýna Boková zve návštěvníky do Karlína na tančírnu swingu nebo na rodinné hry, do kterých se zájemci mohou zapojit po celý den. „S čajovnou dáme čaj o páté, samozřejmě s náležitou porcí něčeho dobrého,” dodala Boková.

Seznam lokalit i programu jedenáctého ročníku akce je zveřejněn na stránkách zazitmestojinak.cz.