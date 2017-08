Na Jonnym Langovi (vlastním jménem Jon Langseth) je nápadné a zábavné, jak boří bluesrocková klišé. Na první pohled vypadá spíš jako člen nějakého lehce úchylného boy bandu z devadesátých let, přitom je to bluesrocker. Šestatřicetiletý špinavý blonďák se narodil v americkém Fargu, což není zrovna typická bluesová oblast. Město proslulo hroznou zimou a tím, že tam bydlí hlavně lidé německého, norského a švédského původu.

V dětství Jon Langseth doma poslouchal Motown a Otise Reddinga a když ho pak ve dvanácti vzali na koncert Bad Medicine Blues Bandu, bylo rozhodnuto. První desku Lie To me vydal už v patnácti letech.

Stouni, Beck i Aerosmith



Za album Wander this World byl nominován na Grammy, následovalo album Long Time Coming a pak deska ovlivněná gospelem Turn Around, za kterou už Grammy dostal. Jonny také během let vystupoval s Rolling Stones, Buddy Guyem, Aerosmith, B.B. Kingem, Blues Traveler, Jeffem Beckem a Stingem.

Jeho nejnovější album Signs má prý být návratem k jednoduchosti a syrovosti. “Na povrch se dostalo hodně mých raných vlivů, jako je Robert Johnson a Howlin’ Wolf,” uvedl Lang.

„Líbí se mi, jak je jejich hudba syrová a nerafinovaná. Byl jsem v pokušení to zahrát zrovna tak a myslím, že je to v písničkách slyšet. Ale zároveň jsem písničky skládal tak, jak přišly, i když někdy nemusely nutně znít jako blues.”

Desku točili Jonny Lang, Drew Ramsey a Shannon Sanders v Los Angeles a také v Nashvillu, kde s ním spolupracovali Dwan Hill, Dennis Dodd a Josh Kelley.