Úkryt v ZOO





Druhá světová válka nabízí mnoho příběhů. Jeden z nich je o uprchlících z varšavského ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoologické zahrady. Šílený a nebezpečný plán se zrodil v hlavě manželky jejího ředitele. Výsledkem bylo přes 300 zachráněných lidských životů.

Úkryt v ZOO, USA, VB, ČR, 2017, historické drama, 127 min., režie: Niki Caro, hrají: Jessica Chastainová, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Martha Issová a další.

Rande naslepo





Vzrušující práce v luxusním hotelu – to byl už od dětství sen pohledného mladíka. Jako teenager však začal ztrácet zrak, až nakonec viděl jen mlhavé světlo a matné obrysy. Zdálo se, že jeho životní sen je v naprostých troskách. Saliya se ale nevzdal. Díky důkladné přípravě a pozitivnímu přístupu takové místo získal a snad najde i lásku.

Rande naslepo Německo 2017, romantický, 111 min., režie: Marc Rothemund, hrají: Kostja Ullmann, Jacob, Matschenz, Anna Maria Muhe, Alexander Held a další.

Uteč





Rose je bílá, Chris černý, ale v jednadvacátém století se přece na smíšené páry skrz prsty nedíváme. Její rodiče jsou na také Chrise nesmírně milí a vadí jim jen to, že si sem tam zapálí. Jenže dva zdejší černošští zaměstnanci se chovají velmi podivně a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná jeho nejčernější noční můry.

Uteč, USA 2017, thriller/ horor, 103 min., režie: Jordan Peele, hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williamsová, Catherine Keenerová, Bradley Whitford a další.