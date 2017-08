Americký pilot Barry Seal, který měl hezký dům, hezkou ženu a hezké děti, se tak trochu nudil. Když ho oslovil mladý zaměstnanec CIA s nabídkou, že by mohl občas zaletět do Jižní Ameriky a něco vyfotit, docela mu to lichotilo. Zjevně nešlo o člověka, který by moc přemýšlel, na starou práci se impulzivně vykašlal a vrhnul se do dobrodružství.

I když Barryho stroj při jednom letu povstalci zasáhli z kulometu a on málem zemřel, nenapadlo ho, že by bylo dobré skončit. Po osobním setkání s narkobarony se dozví, že by mohl vydělávat milióny dolarů, kdyby cestou zpět ještě nabral nějaký kokain a vyhodil ho v domovské Louisianě. Ani tentokrát otce několika dětí nenapadne, že pracovat současně pro CIA a Medelínský kartel může skončit jen jedním způsobem, a nabírá stále větší kšefty - kokain, samopaly, povstalce...

Manželka už má těch eskapád dost. Nejradši by se vrátila k práci ve venkovském KFC.

FOTO: Universal Pictures

Scénář se sice výrazně neliší od klasických amerických příběhů o vzestupu a pádu pašeráků, mafiánů a jiných lumpů, šlape ale slušným tempem vpřed a jeho největší devízou zůstává humor. Ať už jde o problémy se schováváním miliónů dolarů nebo o nouzové přistání/pád na středostavovském americkém předměstí, které Barry vyřeší rozdáváním peněz dětem a hláškou „Neviděli jste mě“, divák se občas má čemu zasmát. Slušnou dávku ironie přináší i prokládání příběhu o drogách a operacích CIA autentickými morálními poselstvími pana prezidenta Reagana a jeho manželky.

Narkomafiáni nemají daleko ke střelbě.

FOTO: Universal Pictures

A pokud se divák právě nesměje, má se i na co dívat. Akční letecká kamera nabízí spoustu atraktivních záběrů ze středoamerických a jihoamerických zemí a za pohled jistě stojí i Sarah Wrightová v roli Barryho manželky.

Hlavní postava možná měla vyvolávat sympatie, ale je ve výsledku spíš „na zabití“. Nejde o žádného génia, spíš o neskutečně nezodpovědného sobeckého chlápka, který musí být tak trochu blázen.

Přestože můžeme mít řadu dlouhodobých výhrad k herectví Toma Cruise, na tuto konkrétní roli se dokonale hodí. Se svými frajerskými leteckými brýlemi a přehnaně širokým americkým úsměvem, který evokuje sňatkového podvodníka, splnil svou úlohu.

Celkové hodnocení: 70 %