Jak je vlastně klubová noc All Knight Long dlouhá?

Záleží to především na podmínkách konkrétního klubu, ale myslím si, že v Praze bude trvat šest hodin.

Čím bude zajímavá?

Líbí se mi fakt, že mohu hudbou lidi provést celou nocí. Nejde jen o to, předvést výkon, který od vás lidé očekávají, kratší sety vás limitují ve výběru tracků. Když hrajete celou noc, můžete projít celé spektrum svých hudebních chutí. Je to daleko výmluvnější než dvojhodinové koncerty. Tady mohu rozvinout dlouhou nit hudby, kterou miluji. Když jsou příhodné podmínky a dobrý klub, může to být kouzelná cesta, která má celý vlastní příběh. Začátek, prostředek a konec jako v knize.

Co vás aktuálně nejvíc zaměstnává?

Zrovna zařizuji mnoho schůzek a plánuji, co budu dělat v roce 2018. Budeme totiž slavit patnáct let od vzniku vydavatelství Toolroom Records, které jsem založil s bratrem. Máme na příští rok velké plány. Budeme u té příležitosti vydávat celou sérii nahrávek. Ještě nechci být konkrétní, ale začneme slavit příští rok v květnu.

Jakou vizi jste měl při založení vydavatelství?

Od začátku jsme měli velké ambice. Věděli jsme, kam chceme kreativně směřovat a za čím si stát. Měli jsme jasný obchodní plán a nezastavili jsme se, dokud jsme se nedostali tam, kde jsme chtěli být. Ze začátku jsem si nenechával žádné rezervy, peníze z mého hraní jsem dával do firmy. Začali jsme od nuly a dostali jsme se docela daleko. Je to uspokojivý pocit.

Jaký vliv jste podle vašeho soudu měli na taneční scénu?

Snad pozitivní, ale my o tom neuvažujeme v jiných kategoriích, než kolik jsme vydali dobrých desek. Jen jsme si hlídali kvalitu každé nahrávky. Nikdy jsem nechtěl sledovat trendy. Věřím, že to v kruzích house music rezonovalo.

Jaká je vaše představa toho, co to znamená být dýdžejem v roce 2017?

Především dnes musíte být víc než jen dýdžej. Je důležité si budovat značku, rozumět trhu. Většina dýdžejů jsou už také výborní producenti. Mám pocit, že víc než dřív je třeba rozumět celému hudebnímu odvětví, a to i z obchodní stránky. Samozřejmě tvorba je na prvním místě, protože pořád mluvíme o umění, ale je třeba chápat i další aspekty.

Vy sám jste měl v minulosti úspěch například díky spolupráci s kapelou Underworld či remixu pro Faithless. Také jste byl jedním z producentů na Grammy nominovaného alba The E.N.D. od Black Eyed Peas. Co pro vás bylo největší profesní výzvou?

To se nedá říct. Rád skládám a produkuji hudbu pro ostatní lidi a výzva je to pokaždé stejná. Baví mě, že je má práce díky tomu pestřejší. Nechytím se do pasti neustálého opakování, což se snadno může stát. Spolupráce s dalšími umělci vás donutí znovu přemýšlet o základních věcech, přehodnocovat, co znáte. To se pak hodí, když se pak vrátím ke své hudbě.