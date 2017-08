Na mezinárodní spolupráci je založený i projekt Hit, Tell the difference, v němž se propojí poetika domácího Cirku La Putyka s artisty ze Rwandy sdruženými v souboru Future Vision Acrobat.

„Je to deset kluků od deseti do šestadvaceti let s pohnutými osudy, žijících v pro nás nepředstavitelných podmínkách. Název Hit je symbolem nárazu našich kultur i našich předsudků,“ říká principál Cirku la Putyka Rostislav Novák ml. O průběhu projektu vzniká dokumentární film, který vstoupí do kin příští rok.

Festival Letní Letná nabídne až do 3. září několik desítek produkcí. Už první týden lze zhlédnout vystoupení špičkových zahraničních akrobatů. Secesní dřevěný Spiegeltent letos opanují kanadští vousáči z Cirque Alfonse, kteří v něm budou předvádět burleskní kabaret Barbu plný humoru, a to v těsném kontaktu s diváky.

Francouzsko-belgický soubor Collectif Malunés ve svém představení Forever, happily... prolne svět pohádek s realitou současnosti. Není to ovšem idylická pohádka pro děti, vstup je povolen jen těm starším v doprovodu rodičů. Název Šťastně až na věky sama produkce značně relativizuje.

Francouzské duo Didier André a Jean-Paul Lefeuvre už pražské diváky nadchlo v předchozích letech, mimo jiné svou zahradnickou produkcí. Nyní se vrací a nabízí hned několik titulů. Pod názvem 8m3 se skrývá jejich společná produkce složená ze dvou sól: Chez Moi Circus Didiera Andrého nabízí pohled na život žongléra v opuštěném karavanu, Ni Omnibus Jeana-Paula Lefeuvra zase promění autobus v divadelní prostor. Oba akrobaté a klauni staví na poetice hravosti, absurdity a humoru spojeného s mistrnou akrobacií. Jejich představení budou uváděna i samostatně.

Třicet let své existence oslaví na Letné katalánský soubor Escarlata Circus představením Devoris Causa založeným na skocích, obratnosti, balancování, krutosti a také spoustě cukru a zeleniny. Program Letní Letná nabízí samozřejmě i řadu domácích souborů, některé rovněž s mezinárodní účastí.