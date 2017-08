Sedláček svěřil hlavní roli zatím méně známému Viktoru Zavadilovi, vedle něj se představí Zuzana Bydžovská (maminka Libuše Palachová), Denisa Barešová (jeho první láska), Kristína Kanátová (Eva), Michal Balcar (bratr), Karel Jirák (kamarád) a Jan Vondráček (profesor).

První klapka padne 17. srpna a hlavní část natáčení proběhne v listopadu a prosinci. Natáčet se bude jak v Praze, tak třeba u Milovic, kde bude stanový brigádnický tábor představovat Kazachstán, nebo v Rakousku a ve Všetatech, které představují nádraží v Lužné u Rakovníka. Scéna z Václavského náměstí se bude paradoxně natáčet v Pardubicích.

„Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by něčeho takového byl schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou přítelkyní, bouřlivým kolejním životem roku 68, soužitím doma ve Všetatech s mámou, jako brigádník míří do Francie a Kazachstánu, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu roku 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Janem,” naznačili tvůrci děj.

Robert Sedláček natočil několik výrazných filmů jako Pravidla lži, Největší z Čechů, Rodina je základ státu a Muži v říji. Mimo to se podílel v České televizi na sériích České století, Bohéma a Život a doba soudce A.K.