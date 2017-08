Za dobu existence se na něm vystřídalo neuvěřitelné množství návštěvníků, a tak se ředitel festivalu rozhodl odměnit osmimilióntého doživotním vstupem. Tou šťastnou se stala dívka z Transylvánie. Letošní ročník byl proto, vzhledem k oslavám pětadvacátých narozenin, speciální a zlomový. Sziget vstupuje do nové éry svého fungování a čekají jej změny, jež jsme mohli zaznamenat již letos.

Nejkontroverzněji působil výběr hlavních hvězd. Letošní festival zahltily ikony současné popelektronické hudby The Chainmokers, Major Lazer či Dimitri Vegas & Like Mike. Podle slov nového managmentu akce se tento trend nebude v budoucnu opakovat.

Diváky nadchli i skotští Biffy Clyro.

FOTO: Sziget festival

Objevila se i řádka skvělých světových hvězd, jež naživo jen tak neuvidíte. Z těch nejznámějších se jednalo o Macklemora & Ryana Lewise, zpěvačku Pink nebo Wize Khalifu. Na poslední dva jmenované se přijely podívat také hollywoodské filmové hvězdy Ashton Kutcher a Mila Kunisová.

Nový vlastník

Sziget má od ledna 2017 nové majoritní vlastníky, společnost Providence. Novým hlavním ředitelem se stal dosavadní výkonný ředitel kulturního managementu Tamás Kádár, který přebírá kompetence zakladatele Károlyho Gerendaie.

„Pětadvacátý ročník je milníkem v existenci akce. Za tu dobu jsme vytvořili jedinečný a populární multikulturní festival, který se odlišuje od ostatních především úžasnou atmosférou, kulturní rozmanitostí, pestrým programem, službami na vysoké úrovni a vizuální zajímavostí. Současný Sziget je lídrem mezi festivaly, a proto na to musíme reagovat, abychom se nestali jen jedním z mnoha,“ přiblížil Kádár současný stav s výhledem do budoucna.

Přijeli lidé ze sta zemí světa.

FOTO: Sziget festival

Akce se konala v Budapešti na Ostrově svobody.

FOTO: Sziget festival

Sziget by měl každý minimálně jednou za život navštívit. Jedná se o jedinečný, kulturně rozmanitý festival, jenž je s těmi v Česku nesrovnatelný ve všech ohledech. Na kterém českém festivalu máte například čisté mobilní toalety s tekoucí vodou po celou dobu konání? A to je jen jeden příklad. Kam se podíváte, tam to funguje, nemluvě o skutečně propracovaném programu, kde si na své přijde opravdu každý.

Navíc se na Szigetu lze dočkat i řady překvapení. Třeba když narazíte na dveře, které vedou na tajnou párty v místech, kde byste ji rozhodně nečekali. Z Ostrova svobody, jak se festivalu přezdívá, odjíždíte s hlavou plnou zážitků a vzpomínek, s nutkavou potřebou přijet za rok zase.

Na Sziget s kytarou

Aiko zahrála na Szigetu v místě zvaném Campfire. Je to prostor určený fanouškům, kteří neváhali poslat své amatérské video do soutěže a získali zdarma vstupenky na celý Sziget a ještě možnost vystoupit.

Její pravé jméno je Alena a o své účasti říká: „Ještě loni jsem seděla v publiku, před kterým jsem letos hrála, a přemýšlela jsem, jak se dostat na scénu. Když jsem zjistila, že se vystoupení dá vyhrát skrz soutěž, neváhala jsem se přihlásit. Povedlo se účast vyhrát a začátkem léta začaly přípravy. Hrát na jednom z největších festivalů v Evropě, v zemi, kde se mluví jiným jazykem, nikdo vás nezná, a být jedním z mála českých zástupců je docela zážitek.“