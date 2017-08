Studio je v zadním traktu Městského divadla ve Zlíně a patří k nejvyhlášenějším u nás. V minulosti v něm svá slavná alba nahráli třeba Buty, AG Flek nebo písničkář Vlasta Redl.

„Kluci, kteří studio opečovávají, myslím především Ivo Viktorina a Petra Vavříka, jsou moji kamarádi, už z dob mého folkování. Jeden rok jsem navíc byl v Městském divadle ve Zlíně v angažmá. Hráli jsme Největšího z pierotů a já v té inscenaci měl sedm rolí. Postava se jmenuje On a mým protipólem byla Helka Čermáková, držitelka Thálie. V té hře bylo několik šansonů, které jsme na popud ředitele divadla nahráli na cédéčko. Udělali jsme to právě ve V studiu,“ zavzpomínal na začátku našeho setkání Segrado.

Nové album nahrává s muzikanty Štěpánkem, baskytaristou Janem Lstibůrkem, klávesistou Janem Steinsdörferem a bubeníkem Milošem Dvořáčkem.

František Segrado ve V studiu.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

„V republice jsou stovky studií a díky různým programům není problém natočit desku doma na počítači. Ono je to pak sice na výsledném zvuku znát, ale každý si může zvolit cestu, která mu vyhovuje. Nad všechna česká studia pak trčí dvě – V studio ve Zlíně a Sono, které je v Nouzově,“ doplnil Segrado.

S úsměvem na tváří řekl, že k rozhodnutí začít pracovat na druhé sólové desce dospěl ještě předtím, než nahrál tu první.

„Sólovku jsem si chtěl nadělit už k padesátinám. To se ještě nepovedlo, ale před třemi lety k šedesátinám už jsem ji opravdu nahrát chtěl. Předběhl mě textař Michal Horáček, který mi řekl, že mé debutové album by se mnou chtěl natočit on, respektive by mi chtěl napsat texty. To se stalo a ta deska nazvaná Segrado byla nakonec za prodej oceněna jako platinová,“ připomněl zpěvák, s nímž jsme seděli v šatně zlínského nahrávacího studia.

„Některé písničky na své druhé album už jsem tedy měl předtím, než začal vznikat debut,“ vysvětlil. „Doplnili jsme je novějšími, některé jsme předělali, jiné zase vypadly, protože v konkurenci těch dalších neobstály. Víc se prosadily ty vážnější.“

Písně pro nové album mu napsali především přátelé. Přispěli Radůza, Xavier Baumaxa, Petr Linhart, David Rotter a další. Nahrát by jich chtěl čtrnáct. Kolik jich ale na desce bude, je prý otázka.

„Bude na ní však minimálně jeden text od Petera Lipovského, což byl manžel slovenské zpěvačky Szidi Tobias. Byl z těch lidí, s nimiž jsem se setkal poprvé, a hned jsme si takříkajíc sedli. Přestože byl Slovák, většinou psal v češtině. Ale uměl napsat text i v maďarštině. Před nedávnem bohužel zemřel,“ prozradil Segrado.

Na albu budou podle něho obyčejné písničky s emotivními příběhy v textech. První čtyři, jejichž nástřel byl už v době našeho pondělního setkání hotový, to ostatně napověděly.

„Žijeme v době, když už jsou písničkové sýpky vymeteny a hledá se mezi škvírami v parketách. Sem tam se ještě nějaká dobrá najde a já věřím, že se to na této desce povede i nám,“ konstatoval ještě Segrado.

Jindřich Štreit přišel fotit

Za okamžik za ním do šatny přišel jeho dlouholetý kamarád, vynikající fotograf Jindřich Štreit. Vřele se uvítali, prohodili několik osobních postřehů i informací a nakonec z jejich dalšího hovoru vyplynulo, že Štreit přišel do studia pořídit několik fotografií, které by se měly objevit v bookletu chystaného alba.

Setkání ve studiu, zleva Jindřich Štreit a František Segrado.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

„Nebudu fotit sám,“ řek Právu. „Pozval jsem ještě svého kolegu Dominika Bachůrka.“

Když půjde všechno podle plánu, album vyjde 10. října. Jmenovat by se mělo Segrado volume 2. „Vyjde na Den seniorů. Minulé album vyšlo také ten den,“ řekl Právu Michal Pekárek, zvukový inženýr a jeden z producentů nahrávky.

Druhý producent Josef Štěpánek dodal: „Zásadním rozdílem mezi Františkovou první deskou a tou, kterou točíme, je samozřejmě skutečnost, že texty nepíše Michal Horáček.“

„S písničkami, které nahráváme, si takříkajíc můžeme dělat, co chceme. Podstatné je, aby se v nich František cítil dobře a byl při jejich interpretaci uvěřitelný,“ pokračoval ve vysvětlování producentského záměru Pekárek.