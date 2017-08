Pořadatelé vytvořili za osm let existence sympatickou přehlídku s nekomerčními účinkujícími, která přilákala potřetí za sebou osmnáct tisíc diváků (bylo vyprodáno) a dokázala hudebně i organizačně hned několikrát překvapit. Kvality interpretů, kteří na Grape festivalu letos vystoupili, byly nicméně organizátorům předem známé.

Novozélandští The Naked And Famous jako by rozlili svůj indie-elektronický pop takřka do všech koutů festivalového areálu. Byl dynamický, kapela rafinovaně pracovala s různými náladami a zpěvačka Alisa Xayalithová prezentovala svůj široký hlasový rejstřík, který korunoval skutečnost, že druhý den festivalu došlo na výrazné hlasy.

The Naked And Famous v Piešťanech.

FOTO: Pavel Mužák

Má ho i Alex Trimble ze severoirských Two Door Cinema Club. Ať už zpíval civilně, nebo použil fistuli, pokaždé tak činil přesvědčivě, ku prospěchu vyznění skladeb. Tahle na pódiu pětičlenná formace se pohybuje v hájemstvích indie rocku i popu, umí být řízná, stejně tak tkát vkusná melodická přediva.

Na Billy Barman bylo plno



Americkou písničkářku Zolu Jesus doprovázel kytarista a instrumentální zbytek byl předtočený. Písničkám to ubralo na přirozené živelnosti, nicméně zpěvačka disponuje natolik širokým hlasovým a výrazovým rejstříkem, že jim dala konečnou hebkost i dravost, to podle toho, s jakou emocí právě pracovala.

Fenomenální hlas má Jack Sedman z britského dua Seafret. Při jeho zpěvu běhal mráz po zádech, ať už se skladby nesly více v duchu rocku, folku nebo country. A v americkém bluesrockovém duu Little Hurricane zase hlasově kraloval Anthony „Tone“ Catalano, byť ne všechny skladby byly tak energické a naléhavé, jako ty nejzajímavější.

Skvělou pověst na slovenské scéně potvrdila v sobotu večer kapela Billy Barman. Ve stanu, kde se její sobotní večerní set konal, bylo na deset tisíc diváků, kteří znali všechny její texty, zpívali je s ní a ještě přitom tančili tak, že se celý ten dav pod pódiem doslova vlnil. Byl to přímočarý a přesvědčivý koncert s osobitými písněmi z ranku alternativního poprocku.

Billy Barman měli obrovský úspěch

FOTO: Pavel Mužák

I druhý den se na Grape festivalu hrálo na osmi scénách a jedné improvizované, takzvané Židle Stage, na níž vystoupili v krátkých akustických setech ti z umělců, kteří na to měli chuť. Časným ranním překvapením pak bylo vystoupení na Slovensku oblíbené kapely Para, které se konalo na improvizovaném pódiu uprostřed areálu.

Korunovalo to výjimečný festival s kvalitní dramaturgií, promyšleným doprovodným programem, pozornými diváky, převážně mladými, a dobrým výhledem do budoucna. Tahle akce totiž nekopíruje jiné, u nás i na Slovensku tradiční.

A že má smysl, dokladuje dav jistě naprosto spokojených diváků, pro které je hudební objevování smyslem doby, ve které žijí. Přijetí myšlenky, že komerční média ne vždy nabízejí ve svém programu kvalitní muziku, za tím pevně stojí.

Druhý den vyšlo i počasí. Sice se oproti pátku citelně ochladilo a foukal vítr, nicméně obešlo se to bez deště a bouřek.