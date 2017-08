Zpěvák The Offspring přijede s doktorátem

Americká pop punková kapela The Offspring vystoupí 23. srpna v pražské Malé sportovní hale. V České republice naposled hrála loni na festivalu Rock For People, ale do Prahy se vrací po dlouhých šesti letech. Mezitím ale vydala jen jedinou dlouhohrající desku Days By Go, objevilo se sice několik nových písní, ale kdy se objeví další album, jasné není. Zpěvák skupiny Dexter Holland zato v květnu 2017 získal doktorát z biologie.