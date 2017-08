Nejde přímo o pokračování Samotářů, kultovní komedie s Ivanem Trojanem a Jiřím Macháčkem, ale o volně navazující film. Hlavní souvislostí mezi filmy je režisérka a autorka scénáře Olga Dabrowská, která byla i spoluautorkou scénáře k Samotářům.

Samotáři, dnešní čtyřicátníci až padesátníci, se v divokých devadesátých letech hledali, ale teď už mají velké děti.

Ivan Trojan

FOTO: Česká televize

„Generace takzvaných 'samotářů' sice touží po lásce, ale není schopna vytvářet dlouhodobé vztahy. Film s odstupem a nadsázkou poukazuje na nefunkčnost dnešních rodin a ukazuje, jaké to je vyrůstat v takové rodině. Jedním z „dětí samotářů“ je i osmnáctiletý Patrik, kterého hraje Josef Trojan,“ vysvětlila Anna Peňásová z agentury 2media.

„Patrik je velmi zodpovědný a pragmatický. Vzhledem k tomu, že žije v rozpadající se rodině, která je navíc narušovaná impulzivním a agresivním otcem, stává se velmi brzy de facto hlavou rodiny. Když pocítí, že je rodina pevně zakotvena, rozhodne se z tohoto nudného stereotypního života utéct. Kam? S kým? Na to se přijďte podívat do kina,“ popsal svou postavu Josef Trojan, jehož filmovou matku bude hrát ta skutečná (Klára Pollertová – Trojanová).

Chýlková, Hybnerová i Hanák



Josef má za sebou několik hlavních rolí ve studentských filmech a menší role ve filmu Revival a seriálu Svět pod hlavou. Poprvé stál před kamerou jako malý kluk při natáčení upoutávky k pohádce Anděl Páně.

„Nechci se permanentně zajímat o to, jak vidím svět já. Rád občas uteču do jiného člověka a jiného uvažování. Empatie je velká vzácnost, od které se odvíjí spousta věcí, a pro herce je hlavním pracovním nástrojem. To, že chci být často středem pozornosti a chci být na očích, je samozřejmě další impulz k této profesi. Není to ovšem impulz primární a doufám, že nikdy nebude. A to, že mám herectví odmalička před očima, je jedině dobře. Měl jsem díky tomu dlouhou dobu na rozhodování, jestli je tohle cesta, kterou bych se chtěl vydat,“ uvedl šestnáctiletý herec.

Premiéra filmu Děti samotářů je plánovaná na začátek roku 2018. V dalších rolích představí například Jaroslav Plesl, Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák nebo Pavel Řezníček.