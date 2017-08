Hvězdou prvního večera sedmidenního festivalu, ale i celé akce byla zpěvačka Pink. Na festival přivezla poctivou dávku muziky. Přes počáteční problémy se zvukem, které provázely první dvě písně, byl totiž její koncert výtečný. Zazněly všechny písně, které zaznít měly, a celá show šlapala jako dobře namazaný stroj.

Řada fanoušků si z ní odnesla nezapomenutelný zážitek, a to v momentě, kdy se některým Pink podepsala, půjčila si jejich telefon a vyfotila na něj selfie na pódiu nebo odhazovala kusy oblečení do davu. Celý set byl zakončen písní So What, při které se Pink na závěsných lanech vznesla nad publikum a akrobaticky řádila a zpívala nad aplaudujícím davem.

Festival proti nenávistem

Zahajovací den Szigetu ale nebyla jen Pink. První zážitek čeká na každého už při vstupu na festival. Most, přes který musí každý projít a tím zpečetit svůj status Szigeťana, dokonale navodí festivalovou atmosféru pospolitosti a soudržnosti.

O tom hovořila na svém odpoledním koncertě za tropického vedra na hlavním pódiu také bosenská skupina Dubioza Kolektiv. Nezapomněla vyzdvihnout hodnoty, na kterých celý Sziget stojí, přičemž těmi hlavními jsou svoboda, jednota a odpor k rasové, náboženské a genderové nenávisti. Dubioza Kolektiv zamířila z Maďarska rovnou do Brna, kde zahraje 12. srpna na hradě Špilberk.

Billy Talent vzpomněli na zesnulé zpěváky

S přicházejícím středečním večerem a téměř neznatelným ochlazením se začali probouzet i fanoušci. Výrazně tomu pomohli energičtí punkrockoví Billy Talent z Kanady. Jednou ze svých písní uctili památku nedávno zesnulých zpěváků Chrise Cornella ze Soundgarden a Chestera Benningtona z Linkin Park.

Billy Talent na Szigetu

FOTO: David Peltán

První den festivalu provázelo Szigeťany vyčerpávající vedro, a tak většina návštěvníků ožila až za tmy. Ivan Svárovský z Brna, který na akci přijel poprvé, byl příjemně překvapen tím, jaké možnosti akce nabízí i po skončení hlavního programu.

„Pink byla skvělá, začala starými hitovkami a následně sypala z rukávu jednu známou pecku za druhou. Přestože vystoupila ten den jako poslední na hlavním pódiu, festival tím pro mě vůbec nekončil. Strávili jsme s kamarády na různých místech ostrova u atrakcí a malých pódií ještě řadu hodin,“ řekl.

Počasí si připravilo pro návštěvníky však veletoč, a tak ti, kteří se do Budapešti chystají na pateční Kasabian či sobotní hvězdy Macklemore & Ryan Lewis, by neměli zapomenout pláštěnku a solidní boty.