Váša najel na linku mileniálů. Vykresluje život mladého člověka, který se pohybuje mezi svou prací, osobním životem a kladením si otázek, zda to, co dělá, pro něj má smysl a jestli je už vlastně dospělý. Přirozeně na takové otázky odpověď nenalézá. Skáče od pochybností ke snaze rozhodnout se dobře, neudělat chybu.

Autor otevřeně popisuje milostný život svého hrdiny – alter ega Martina, rovněž redaktora v časopise, který si klestí cestu současnou Prahou a snaží se zakotvit v hodnotném vztahu. V tomto aspektu próza silně připomíná pár let starou povídkovou sbírku Jana Folného Buzíčci. I ten se věnoval tématu vztahů v pražské komunitě homosexuálů a i v jeho textu se setkávaly různé postavy, jejichž vztahy byly v tomto prostoru následně propleteny.

Na rozdíl od knihy Folného postrádá deník Dělám si to sám závažnost. Není to výtka, Vášova kniha je lehká, a trefí-li se čtenáři do vkusu, i mimořádně vtipná. Pobaví, nechá nahlédnout do komunity a do světa mladého člověka, zacykleného mezi antipatiemi ke kolegyni v práci, nekončícím placením zbytečného členství v posilovně a neúnavným hledáním partnera.

Váša pojmenovává příznačnou věc této generace – mileniálové často odmítnou vstoupit do možná slibného vztahu jen proto, aby předešli případnému zklamání, a raději se soustředí sami na sebe, na vlastní rozvoj.

Autor pracuje s formou deníkových záznamů, přičemž zachytává krátké noticky i po minutách. Výpovědi tak mají spíše povahu úvah nad jednotlivými událostmi než popisu děje. Kniha Dělám si to sám tak v celkovém vyznění chce říci, že za překážky a těžkosti v nejrůznějšího charakteru si většinou může sám.

Knihu tak lze vnímat jako zachycení života jednoho současného mileniála z Prahy. Nepřináší žádné zásadní rozhřešení, klade si za úkol především s lehkostí pobavit, a to se mu podařilo. Těžko však předpokládat, jestli bude mít dílo úspěch napříč generacemi. Pochopení totiž nalezne především u svých souputníků.

Martin Váša: Dělám si to sám Motto, 256 stran, 239 Kč

Celkové hodnocení: 75 %