Není jasné, co přesně budou dívky hrát. Elle je už v devatenácti letech docela uznávanou herečkou, která se dostala do velmi slušných filmů jako Babel, Podivuhodný případ Benjamina Buttona nebo Trumbo.

Elle v komedii How to Talk to Girls at Parties (Jak balit holky na mejdanech)

FOTO: kviff.com

Naposledy natočila výbornou komedii Jak balit holky na mejdanech, která originálním způsobem spojila témata britského punku a mimozemských civilizací s komediální romancí.

Selena Gomezová ve filmu Dubious Battle

FOTO: Momentum Pictures

Selena je spíše popová zpěvačka, ale ve filmech se také objevuje. Byly to mimo jiné snímky jako Sousedi 2, Hotel Transylvánie, Bez kormidla, Závod s časem a Sázka na nejistotu. Dvojici doplní herec Timothee Chalamet.

Woody Allen jako obvykle tají, o co ve filmu půjde. Točí ho pro Amazon Studios, stejně jako v případě filmů Cafe Society a novinky Wonder Wheel.

Tu natáčel na Coney Islandu v New Yorku. „Film se odehrává na onom místě v roce 1950 nebo 1951, nemůžu si vzpomenout. Vyrůstal jsem nedaleko a často jsem tam chodil, ale nikdy jsem nešel ani na jednu z atrakcí,“ řekl režisér. Coney Island je poloostrov s velkým lunaparkem.

V tomto historickém snímku si zahráli mimo jiné zpěvák Justin Timberlake a Kate Winsletová.