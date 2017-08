Prvním byla pohádka pro děti i dospělé Kráva nebeská. Parodický děj je veden snahou prosadit dorozumění odlišných jedinců, tolik potřebné i pro lidi.

Tato myšlenka je přítomna také v dalším románu, v němž se dospělý syn Lord Fenway Fullilove řečený Ted dozví, že otec Marty, kterého léta neviděl, umírá na rakovinu plic a chtěl by poslední čas strávit s ním.

Možná jsou klíčem k ději motta boxera Sonnyho Listona (Život je sranda) i spisovatele Jamese Joyce (Nenávist. Láska. To jsou jen slova), nicméně Ted vůbec poprvé poznává svého otce. Dostane se k jeho deníku psanému románovou formou, v němž objeví jeho tajnou lásku Mariu. Rozhodne se ji najít, aby mu učinil radost.

Vylhanou radost pak otci přináší falšováním výsledků oblíbeného klubu Boston Red Sox, který se ve skutečnosti tabulkou propadá, ovšem v otcově bytě v newyorském Brooklynu vítězí.

Obálka knihy Ten mizernej Bucky dent!

FOTO: Knižní klub

Není divu, že při náhodné návštěvě trafiky otec z netušených výsledků zkolabuje.

Nevelké kapitoly popisující dějový pohyb přinášejí nejedno překvapení. Bez silných výrazů nabízejí poznání obyčejných životních pravd o potřebě porozumění mezi lidmi.

Možná vše víc než pravděpodobně souvisí s osobním životem autora. Když bylo Duchovnému jedenáct let, rodiče se rozvedli. Otec se odstěhoval za prací do Bostonu, zemřel v roce 2003 po dlouhé srdeční chorobě, a matka zůstala s Davidem v New Yorku, kde si našla nového přítele.